Taglio abusivo di 372 alberi a Nardodipace: sequestrata area comunale

Una vasta area comunale, oggetto di taglio boschivo illecito nel comune di Nardodipace in località “Monte Palella” (Vibo Valentia), è stata sequestrata dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fabrizia e Vallelonga. Nella zona sottoposta a controllo è stato verificato il taglio raso di 372 alberi di alto fusto di pino e leccio senza la prevista autorizzazione regionale e paesaggistica. I reati contestati ai responsabili sono danneggiamento, deturpamento di bellezze naturali e violazioni del vincolo paesaggistico ambientale. Oltre al sequestro, i militari hanno proceduto a contestare la sanzione amministrativa in violazione al regolamento regionale forestale di 21.000 euro.