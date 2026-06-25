Tabellone Coppa Italia: le avversarie di Catanzaro, Palermo e Catania | DATE e ORARI

Il tabellone della Coppa Italia 2026-2027, i giorni e gli orari

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Prende forma il nuovo tabellone della Coppa Italia 2026-2027, con il percorso che partirà dal turno preliminare in gara secca e accompagnerà le squadre fino alla finale del 19 maggio. Il primo appuntamento è fissato per domenica 9 agosto, mentre i trentaduesimi si giocheranno tra venerdì 14 e lunedì 17 agosto. Le prime otto classificate dell’ultimo campionato di Serie A entreranno invece in scena dagli ottavi di finale, in programma a dicembre e gennaio. I quarti di finale, in gara secca, sono previsti il 3 e il 10 febbraio. Le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno, rispettivamente il 3 marzo e il 21 marzo. La finale è fissata per il 19 maggio.

Il turno preliminare inizia con le squadre promosse in Serie B e con le eliminate in semifinale playoff di Serie C, quindi anche il Catania, che giocherà a Vicenza il 9 agosto. In Serie B, il Catanzaro giocherà il 15 agosto contro il Sudtirol, mentre il Palermo se la vedrà con il Lecce lunedì 17 agosto. Di seguito il tabellone completo.

Turno Giorno Partita Orario Tv
Turno preliminare Domenica 9 agosto Ascoli-Potenza Da definire Da definire
Turno preliminare Domenica 9 agosto Vicenza-Catania Da definire Da definire
Turno preliminare Domenica 9 agosto Arezzo-Brescia Da definire Da definire
Turno preliminare Domenica 9 agosto Benevento-Ravenna Da definire Da definire
Trentaduesimi Venerdì 14 agosto Parma-vincente di Vicenza-Catania 18 Canale 20
Trentaduesimi Venerdì 14 agosto Cagliari-vincente di Arezzo-Brescia 18.30 Italia 1
Trentaduesimi Venerdì 14 agosto Monza-Avellino 20.45 Canale 20
Trentaduesimi Venerdì 14 agosto Fiorentina-vincente di Benevento-Ravenna 21.15 Italia 1
Trentaduesimi Sabato 15 agosto Catanzaro-Sudtirol 18 Canale 20
Trentaduesimi Sabato 15 agosto Udinese-Padova 18.30 Italia 1
Trentaduesimi Sabato 15 agosto Venezia-Modena 20.45 Canale 20
Trentaduesimi Sabato 15 agosto Torino-Carrarese 21.15 Italia 1
Trentaduesimi Domenica 16 agosto Frosinone-Juve Stabia 18 Canale 20
Trentaduesimi Domenica 16 agosto Genoa-vincente di Ascoli-Potenza 18.30 Italia 1
Trentaduesimi Domenica 16 agosto Verona-Entella 20.45 Canale 20
Trentaduesimi Domenica 16 agosto Lazio-Mantova 21.15 Italia 1
Trentaduesimi Lunedì 17 agosto Pisa-Empoli 18 Canale 20
Trentaduesimi Lunedì 17 agosto Sassuolo-Cesena 18.30 Italia 1
Trentaduesimi Lunedì 17 agosto Cremonese-Sampdoria 20.45 Canale 20
Trentaduesimi Lunedì 17 agosto Palermo-Lecce 21.15 Italia 1

 

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