Tabellone Coppa Italia: le avversarie di Catanzaro, Palermo e Catania | DATE e ORARI

Prende forma il nuovo tabellone della Coppa Italia 2026-2027, con il percorso che partirà dal turno preliminare in gara secca e accompagnerà le squadre fino alla finale del 19 maggio. Il primo appuntamento è fissato per domenica 9 agosto, mentre i trentaduesimi si giocheranno tra venerdì 14 e lunedì 17 agosto. Le prime otto classificate dell’ultimo campionato di Serie A entreranno invece in scena dagli ottavi di finale, in programma a dicembre e gennaio. I quarti di finale, in gara secca, sono previsti il 3 e il 10 febbraio. Le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno, rispettivamente il 3 marzo e il 21 marzo. La finale è fissata per il 19 maggio.

Il turno preliminare inizia con le squadre promosse in Serie B e con le eliminate in semifinale playoff di Serie C, quindi anche il Catania, che giocherà a Vicenza il 9 agosto. In Serie B, il Catanzaro giocherà il 15 agosto contro il Sudtirol, mentre il Palermo se la vedrà con il Lecce lunedì 17 agosto. Di seguito il tabellone completo.