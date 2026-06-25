Tabellone Coppa Italia: le avversarie di Catanzaro, Palermo e Catania | DATE e ORARI

Prende forma il nuovo tabellone della Coppa Italia 2026-2027, con il percorso che partirà dal turno preliminare in gara secca e accompagnerà le squadre fino alla finale del 19 maggio. Il primo appuntamento è fissato per domenica 9 agosto, mentre i trentaduesimi si giocheranno tra venerdì 14 e lunedì 17 agosto. Le prime otto classificate dell’ultimo campionato di Serie A entreranno invece in scena dagli ottavi di finale, in programma a dicembre e gennaio. I quarti di finale, in gara secca, sono previsti il 3 e il 10 febbraio. Le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno, rispettivamente il 3 marzo e il 21 marzo. La finale è fissata per il 19 maggio.
Il turno preliminare inizia con le squadre promosse in Serie B e con le eliminate in semifinale playoff di Serie C, quindi anche il Catania, che giocherà a Vicenza il 9 agosto. In Serie B, il Catanzaro giocherà il 15 agosto contro il Sudtirol, mentre il Palermo se la vedrà con il Lecce lunedì 17 agosto. Di seguito il tabellone completo.
|Turno
|Giorno
|Partita
|Orario
|Tv
|Turno preliminare
|Domenica 9 agosto
|Ascoli-Potenza
|Da definire
|Da definire
|Turno preliminare
|Domenica 9 agosto
|Vicenza-Catania
|Da definire
|Da definire
|Turno preliminare
|Domenica 9 agosto
|Arezzo-Brescia
|Da definire
|Da definire
|Turno preliminare
|Domenica 9 agosto
|Benevento-Ravenna
|Da definire
|Da definire
|Trentaduesimi
|Venerdì 14 agosto
|Parma-vincente di Vicenza-Catania
|18
|Canale 20
|Trentaduesimi
|Venerdì 14 agosto
|Cagliari-vincente di Arezzo-Brescia
|18.30
|Italia 1
|Trentaduesimi
|Venerdì 14 agosto
|Monza-Avellino
|20.45
|Canale 20
|Trentaduesimi
|Venerdì 14 agosto
|Fiorentina-vincente di Benevento-Ravenna
|21.15
|Italia 1
|Trentaduesimi
|Sabato 15 agosto
|Catanzaro-Sudtirol
|18
|Canale 20
|Trentaduesimi
|Sabato 15 agosto
|Udinese-Padova
|18.30
|Italia 1
|Trentaduesimi
|Sabato 15 agosto
|Venezia-Modena
|20.45
|Canale 20
|Trentaduesimi
|Sabato 15 agosto
|Torino-Carrarese
|21.15
|Italia 1
|Trentaduesimi
|Domenica 16 agosto
|Frosinone-Juve Stabia
|18
|Canale 20
|Trentaduesimi
|Domenica 16 agosto
|Genoa-vincente di Ascoli-Potenza
|18.30
|Italia 1
|Trentaduesimi
|Domenica 16 agosto
|Verona-Entella
|20.45
|Canale 20
|Trentaduesimi
|Domenica 16 agosto
|Lazio-Mantova
|21.15
|Italia 1
|Trentaduesimi
|Lunedì 17 agosto
|Pisa-Empoli
|18
|Canale 20
|Trentaduesimi
|Lunedì 17 agosto
|Sassuolo-Cesena
|18.30
|Italia 1
|Trentaduesimi
|Lunedì 17 agosto
|Cremonese-Sampdoria
|20.45
|Canale 20
|Trentaduesimi
|Lunedì 17 agosto
|Palermo-Lecce
|21.15
|Italia 1