Sud chiama Nord si organizza, De Luca annuncia una settimana di eventi in tutto il Meridione

Si apre una fase definita “importante e intensa” per Sud chiama Nord. A indicarla è Cateno De Luca, sindaco e leader del movimento, che annuncia una settimana di appuntamenti e passaggi politici destinati a coinvolgere diversi territori del Mezzogiorno, dalla Sicilia fino a Roma, attraversando varie regioni del Sud Italia. La notizia centrale riguarda il percorso di crescita e strutturazione di Sud chiama Nord, che, secondo quanto dichiarato da De Luca, punta a connotarsi in modo sempre più netto come movimento politico autonomista e meridionalista. Un messaggio politico che guarda al radicamento territoriale e alla costruzione di un’organizzazione stabile in tutto il Meridione.

Cateno De Luca: “parte una settimana importante e intensa”

Nel comunicato, Cateno De Luca sintetizza il senso della nuova fase politica del movimento con una dichiarazione che evidenzia sia l’agenda dei prossimi giorni sia l’obiettivo politico di fondo. Cateno De Luca, sindaco di Sud chiama Nord: “parte una settimana importante e intensa. Da Fiumedinisi a Palermo, fino a Roma. Passando per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria. Sud chiama Nord cresce e si organizza in tutto il Meridione per connotarsi definitivamente come movimento politico autonomista e meridionalista”.

Un movimento politico autonomista e meridionalista

La definizione di movimento politico autonomista e meridionalista è il cuore del messaggio lanciato da Cateno De Luca. Nel comunicato, questa connotazione viene indicata come l’approdo definitivo del percorso di crescita e organizzazione di Sud chiama Nord. L’autonomismo e il meridionalismo diventano così le parole chiave della fase annunciata. Da una parte, l’attenzione all’autonomia dei territori e alla loro capacità di incidere nelle scelte politiche; dall’altra, la centralità del Meridione come spazio politico, sociale e istituzionale da rappresentare e organizzare.

Sud chiama Nord guarda al consolidamento nazionale

L’arrivo a Roma, nella traiettoria descritta da De Luca, aggiunge una dimensione nazionale al percorso di Sud chiama Nord. Il movimento, pur rivendicando una forte radice meridionale, si colloca dentro un quadro politico più ampio, con l’obiettivo di portare le proprie istanze anche nel confronto nazionale. La settimana che si apre, nelle parole di De Luca, diventa dunque un banco di prova per la crescita del movimento. Il messaggio è chiaro: Sud chiama Nord punta a organizzarsi stabilmente nel Meridione e a definirsi in modo sempre più riconoscibile come soggetto politico autonomista e meridionalista, con una presenza che dalla Sicilia guarda al resto del Sud e alle sedi politiche nazionali.