Sud Chiama Nord sbarca a Trapani con la nascita del gruppo consiliare al Comune. È quanto viene annunciato attraverso una grafica ufficiale del movimento, che presenta la nuova articolazione consiliare e indica i ruoli assegnati ai componenti del gruppo. La notizia politicamente più rilevante riguarda l’ingresso strutturato di Sud Chiama Nord nel Consiglio comunale di Trapani, con una organizzazione interna già definita. Nella comunicazione vengono indicati Salvatore Daidone come capogruppo, Salvatore Fileccia come vice capogruppo e Sonia Tumbarello come segretario del gruppo.

Sud Chiama Nord a Trapani, nasce il gruppo consiliare

Il messaggio diffuso dal movimento è chiaro: Sud Chiama Nord avvia la propria presenza consiliare a Trapani. Nella grafica si legge: “Sud Chiama Nord sbarca a Trapani: Nasce il gruppo consiliare al Comune”. Si tratta di un passaggio istituzionale significativo per il movimento, che formalizza una propria rappresentanza all’interno dell’amministrazione comunale trapanese. La nascita del gruppo consiliare consente a Sud Chiama Nord di organizzare la propria attività politica e amministrativa in aula, con ruoli interni definiti e una struttura riconoscibile.

Salvatore Daidone indicato come capogruppo

Nella comunicazione, Salvatore Daidone viene indicato come capogruppo del nuovo gruppo consiliare. La grafica specifica: “nelle foto da sinistra, Salvatore Daidone, Capogruppo”.

Il ruolo di capogruppo assume un peso centrale nella vita consiliare, perché rappresenta il punto di riferimento politico del gruppo dentro il Consiglio comunale. Con questa indicazione, Sud Chiama Nord Trapani definisce quindi la guida della propria rappresentanza a Palazzo municipale.

Salvatore Fileccia vice capogruppo del gruppo consiliare

Accanto a Daidone, la grafica indica Salvatore Fileccia come vice capogruppo. Anche in questo caso il ruolo viene riportato in modo esplicito nella comunicazione del movimento: “Salvatore Fileccia, Vice Capogruppo”.

La presenza di un vice capogruppo completa l’assetto operativo del nuovo gruppo consiliare e contribuisce a dare una struttura interna alla presenza di Sud Chiama Nord al Comune di Trapani. Fileccia affiancherà quindi Daidone nella gestione politica e organizzativa del gruppo.

Sonia Tumbarello segretario del gruppo

Il terzo nome indicato è quello di Sonia Tumbarello, alla quale viene attribuito il ruolo di segretario del gruppo. La comunicazione riporta testualmente: “Sonia Tumbarello, Segretario del Gruppo”.

La funzione di segretario completa la composizione indicata nella grafica e rafforza l’organizzazione interna della nuova rappresentanza consiliare. Con Daidone, Fileccia e Tumbarello, Sud Chiama Nord presenta dunque una squadra già articolata nei principali incarichi del gruppo.