Sud chiama Nord, De Luca in tour nel Centro-Sud: “il nostro consenso è più alto dei sondaggi”

Una giornata politica intensa tra Abruzzo, Marche e Campania per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che rilancia il progetto del movimento guardando soprattutto al Meridione e al Centro-Sud italiano. Il dato più rilevante del messaggio è la convinzione espressa da De Luca: il consenso attribuito dai sondaggisti a Sud chiama Nord sarebbe sottostimato, perché concentrato geograficamente in aree difficili da misurare con precisione attraverso le rilevazioni nazionali. Il leader del movimento annuncia una nuova tappa del percorso politico e organizzativo, sottolineando il crescente interesse ricevuto da diverse aree del Sud. Un segnale che De Luca interpreta come conferma dell’attrattività di una proposta fondata sulla concretezza della buona amministrazione.

Il messaggio di De Luca: “pronti per una giornata intensa”

Nel comunicato, De Luca presenta la giornata come un nuovo passaggio di mobilitazione territoriale. Il riferimento ad Abruzzo, Marche e Campania evidenzia la volontà di estendere e consolidare la presenza politica di Sud chiama Nord oltre i confini originari, puntando a intercettare istanze e consenso nel Centro-Sud italiano.

Cateno De Luca dichiara testualmente: “pronti per una giornata intensa. Solo oggi faremo: Abruzzo, Marche e Campania. Ci state contattando da tutto il Meridione, ormai è chiaro che il nostro progetto, davanti agli estremismi e alle ideologie, è quello più attrattivo perché si fonda sulla concretezza della buona amministrazione. Gli analisti ci stanno spiegando che l’1,5% che ci attribuiscono i sondaggisti è sottostimato perché, essendo il nostro voto concentrato nel centro sud italiano, è difficile da sondare perfettamente, ma sicuramente è più alto. Non avevo dubbi”.

Il progetto politico di Sud chiama Nord punta sul Meridione

Il cuore politico dell’intervento riguarda la crescita del progetto di Sud chiama Nord nel Meridione. De Luca sostiene che il movimento stia ricevendo contatti da tutto il Sud, interpretando questo dato come un segnale di interesse verso una proposta alternativa agli schemi tradizionali della politica nazionale. La formula rivendicata è quella della buona amministrazione, presentata come elemento distintivo rispetto a estremismi e ideologie. Nel messaggio del leader di Sud chiama Nord emerge infatti una contrapposizione netta tra un approccio pragmatico, legato ai risultati amministrativi, e una politica percepita come dominata da posizioni ideologiche. In questa chiave, il tour tra più regioni assume un significato strategico: rafforzare il radicamento territoriale e consolidare una rete di sostegno in quelle aree dove il movimento ritiene di poter esprimere il proprio maggiore potenziale elettorale.

Sondaggi e consenso, De Luca: il dato dell’1,5% sarebbe sottostimato

Uno dei passaggi più significativi riguarda il riferimento ai sondaggi. De Luca cita il dato dell’1,5% attribuito a Sud chiama Nord dai sondaggisti, ma sostiene che si tratti di una percentuale sottostimata. La motivazione indicata è la concentrazione del voto nel Centro-Sud italiano, che renderebbe più complessa una rilevazione precisa del consenso su scala nazionale. Il tema è centrale per la comunicazione politica del movimento. Secondo De Luca, il dato reale sarebbe più alto di quello rilevato, proprio perché la distribuzione territoriale del consenso non sarebbe uniforme. L’affermazione punta quindi a rafforzare la percezione di una crescita più ampia rispetto a quella registrata dalle rilevazioni.

Buona amministrazione contro estremismi e ideologie

Nel messaggio emerge con chiarezza la linea comunicativa di Sud chiama Nord: posizionarsi come forza concreta, amministrativa e territoriale. De Luca insiste sul fatto che il progetto sia “attrattivo” proprio perché fondato sulla concretezza della buona amministrazione. Questa impostazione rappresenta il principale elemento politico del comunicato. Il movimento punta a presentarsi come alternativa agli estremismi e alle ideologie, valorizzando invece l’esperienza amministrativa e la capacità di governo dei territori.