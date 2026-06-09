Successo per il 1° Motoraduno Città di Reggio Calabria, oltre 1.500 moto e migliaia di appassionati da tutto il Sud

Si è concluso con uno straordinario successo il 1° Motoraduno Città di Reggio Calabria, la manifestazione dedicata agli amanti delle due ruote che, nel corso del weekend scorso, ha richiamato migliaia di motociclisti provenienti da tutto il Sud Italia. Con oltre 1.500 moto presenti nei due giorni dell’evento, la città dello Stretto si è trasformata in un punto di riferimento per il mondo motociclistico, offrendo un’occasione di aggregazione, passione e condivisione che ha coinvolto partecipanti, famiglie ed espositori.

Il Moto Club Ruote Selvagge, organizzatore dell’iniziativa, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto

Il Moto Club Ruote Selvagge, organizzatore dell’iniziativa, ha espresso “grande soddisfazione per il risultato raggiunto, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti i motociclisti intervenuti, ai motoclub della Calabria e delle altre regioni del Sud, nonché agli espositori che, con la loro presenza, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un ringraziamento speciale è stato dedicato ai soci del Moto Club Ruote Selvagge, il cui impegno, sacrificio e spirito di squadra hanno reso possibile l’organizzazione di un evento di tale portata”.

La gratitudine degli organizzatori va inoltre “alla Federazione Motociclistica Italiana, per il costante supporto e la collaborazione offerti durante tutte le fasi dell’evento, contribuendo alla sua perfetta riuscita. Fondamentale anche il sostegno delle istituzioni che hanno creduto nel progetto e ne hanno condiviso gli obiettivi di promozione del territorio e di valorizzazione dell’aggregazione sociale. Un ringraziamento è stato rivolto al Comune di Reggio Calabria, alla Città Metropolitana e alla Regione Calabria. Un pensiero particolare è andato al neo sindaco Francesco Cannizzaro, per la vicinanza dimostrata e per aver sostenuto con entusiasmo un’iniziativa capace di promuovere l’immagine della città”.

Il successo di questa prima edizione rappresenta un importante punto di partenza per il Moto Club Ruote Selvagge

Il successo di questa prima edizione rappresenta un importante punto di partenza per il Moto Club Ruote Selvagge, che guarda già al futuro con l’obiettivo di rendere Reggio Calabria una delle tappe più importanti del panorama motociclistico nazionale. Con l’orgoglio per il traguardo raggiunto e lo sguardo rivolto alla prossima edizione, il Moto Club Ruote Selvagge dà appuntamento al prossimo anno, promettendo una location ancora più suggestiva e un evento ancora più ricco, nella certezza che il rombo dei motori continuerà a essere simbolo di amicizia, libertà e condivisione.