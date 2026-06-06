Stretto di Messina, sciopero del personale di Blu Jet | INFO, DATA, DETTAGLI

Le Segreterie Regionali Sicilia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Blu Jet, dalle ore 21:00 di giovedì 11 giugno alle ore 21:00 di venerdì 12 giugno 2026. Blu Jet comunica che durante le fasce orarie garantite dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 saranno garantite le seguenti corse:

Giovedì 11 giugno 2026 nessuna corsa dopo le 21.00;

Venerdì 12 giugno 2026:

M2 (06:10) – V2 (07:15)

M3 (07:40) – V3 (08:05)

dalla M12 (18:30)

Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni.