Stretto-Art a Messina, tutti gli ospiti e il programma ufficiale

Il conto alla rovescia sta per finire: la seconda edizione di

Stretto-Art, il festival delle arti organizzato da StrettoCrea, è in

arrivo sabato 20 e domenica 21 giugno al Giardino Corallo. Nato con la

volontà di connettere più mondi artistici, dalla musica alla danza

passando per la scrittura e l’illustrazione, Stretto-Art si pone

l’obbiettivo di essere uno spazio culturale fortemente legato al

territorio, valorizzando le nuove realtà e i giovani talenti della città

di Messina.

L’evento inizierà nel pomeriggio di sabato 20 giugno, con l’apertura

porte prevista alle ore 16:00. La prima attività prevista sarà un

laboratorio di pittura a cura di Nuance, a cui seguiranno

successivamente due ospiti d’eccezione, Mario Sturniolo e Jeff Sisti.

Sturniolo, già ospite della scorsa edizione del MessinaCon, è un

performer a tutto tondo noto per essere uno degli streamer di Twitch più seguiti in Italia. Jeff Sisti è un musicista, autore e produttore fra i

più originali e sorprendenti della nuova scena musicale siciliana,

reduce da poco della pubblicazione suo primo album solista “Il Gigante e la Valigia”. Entrambi si esibiranno sul palco del Giardino Corallo con uno spettacolo originale, con a seguire un incontro diretto con il pubblico. Subito dopo continuano le esibizioni con il concerto di VICK, cantante messinese dal roster di Tuma Records dal tono pop-rock, a cui seguirà un DJ set a cura del MORG.

Per la giornata di domenica 21 giugno l’apertura sarà prevista già dalla

mattina alle ore 10:00, con l’inizio delle attività inaugurate da una

sessione di pilates a cura di Pilates con Ginni. Si aprono le danze già

da mezzogiorno con un momento di soft clubbling a cura di Turkistan, a cui seguirà nel primo pomeriggio un momento dedicato alla yoga a cura di Adriana Di Giorgio. Dalle 16:00 ci sarà un momento dedicato al reading di poesie a cura del collettivo Immaginazione Balistica, a cui seguirà nel tardo pomeriggio la prima esibizione della giornata con protagonista Skilla, giovane rapper emergente della scena hip hop messinese.

Continuano subito dopo le performance con due gruppi di danza che stanno riscuotendo successo in tutta la Sicilia, ovvero le Solar Eclipse, gruppo interamente k-pop, e le Medusa Waackers, su sonorità più urban e street. Alle 19:30 ci sarà la presentazione del nuovo libro del

fumettista messinese Lelio Bonaccorso con Graziano Delorda dal titolo “Lo diceva mia nonna vol 1 e 2”, a cui seguirà un Meet & Greet e

firmacopie con il pubblico. Subito dopo iniziano i concerti, con primi

protagonisti Ciccio Papalia e Fabrizio Marcellino, a cui seguirà Tommaso Malatesta, giovane promessa proveniente anch’esso dall’etichetta Tuma Records, su un suono che mischia hip hop ed indie. Per concludere la serata ci sarà un altro DJ set, stavolta a cura di Ryko.

“Quest’anno abbiamo voluto rivoluzionare l’evento, rendendolo più grande, più inclusivo e soprattutto capace di creare un momento culturale di grande rilievo per Messina” – dichiara Giuseppe Mulfari,

Presidente di StrettoCrea – “Tutto ciò è stato possibile con la

sinergia di vari partner e sponsor territoriali che hanno creduto nel

progetto, quali il MessinaCon, la Fumetteria La Torre Nera, Trittico

Productions, l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, il Comune di

Messina, Studio Ronin, Role & Roll, K&Q Cosplay, MORG, il Laboratorio d’analisi cliniche Bombara, e i nostri media partner quali UniversoMe ed Etimologia Magazine”, conclude Mulfari.

Il programma completo è disponibile sul sito dell’evento

www.strettoart.it. Il biglietto di ingresso sarà di 10 euro per una

giornata singola, o 15 euro in abbonamento per entrambi i giorni,

acquistabili sia il giorno dell’evento o sul sito di postoriservato.it.

Per restare aggiornati sull’evento è online la pagina Instagram

@stretto_art.