Strage di Ustica: 46 anni fa uno dei più grandi misteri italiani, una ferita ancora aperta nella storia italiana

La strage di Ustica avvenne 27 giugno 1980. Quella sera un aereo civile, il DC-9 Itavia in servizio sulla rotta Bologna-Palermo, scomparve dai radar e precipitò nel mar Tirreno, tra le isole di Ponza e Ustica. A bordo c’erano 81 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Nessuno sopravvisse. Il volo era identificato come IH870. Era un normale collegamento nazionale, uno di quei voli che univano il Nord e il Sud del Paese. In pochi minuti, però, quella tratta ordinaria si trasformò in una tragedia destinata a diventare uno dei più grandi misteri italiani del secondo dopoguerra. Il nome Ustica è rimasto nella memoria collettiva non soltanto per la dimensione della tragedia, ma per ciò che è accaduto dopo: anni di versioni contrastanti, documenti mancanti, silenzi istituzionali, tracciati radar discussi, ipotesi investigative contrapposte e una lunga battaglia dei familiari delle vittime per ottenere verità e giustizia.

Il volo Itavia IH870 e gli ultimi minuti prima della tragedia

Il DC-9 Itavia era partito dall’aeroporto di Bologna ed era diretto a Palermo. Durante il tragitto, mentre sorvolava il Tirreno, il velivolo scomparve improvvisamente dagli schermi radar. L’impatto con il mare fu devastante. I resti dell’aereo e i corpi delle vittime furono recuperati in parte nei giorni successivi, mentre una porzione significativa del relitto venne recuperata soltanto anni dopo, attraverso complesse operazioni in profondità. Fin dall’inizio, la dinamica dell’incidente apparve poco chiara. Non si trattava di un normale disastro aereo facilmente spiegabile con un guasto tecnico o con un errore umano. Le caratteristiche della caduta, le condizioni del velivolo, le comunicazioni e i dati radar aprirono scenari diversi e inquietanti. La strage di Ustica entrò così rapidamente in una zona d’ombra. Le famiglie delle vittime si trovarono davanti non solo al dolore della perdita, ma anche all’incertezza sulle cause. La domanda centrale rimase la stessa per decenni: perché il DC-9 precipitò?

Le prime ipotesi: cedimento, bomba o missile

Nei primi anni successivi alla tragedia si confrontarono diverse ipotesi. Una riguardava il possibile cedimento strutturale del velivolo. Un’altra ipotizzava la presenza di una bomba a bordo. Una terza, divenuta nel tempo sempre più centrale nel dibattito pubblico e giudiziario, parlava invece di un missile o comunque di un evento esterno collegato a un’azione militare nei cieli italiani. La pista del cedimento strutturale perse progressivamente consistenza. Anche l’ipotesi della bomba fu oggetto di analisi, perizie e contestazioni. A imporsi nel dibattito fu soprattutto lo scenario di un contesto militare complesso, con la possibile presenza di aerei militari nell’area e con il DC-9 Itavia coinvolto, direttamente o indirettamente, in una situazione di guerra aerea non dichiarata. Il punto centrale non è mai stato soltanto tecnico. La vicenda di Ustica è diventata un caso politico e istituzionale perché la ricostruzione dei fatti si è intrecciata con il comportamento degli apparati dello Stato, con le omissioni, con la difficoltà di ottenere documenti e con l’ipotesi di depistaggi.

La pista della guerra aerea e l’ordinanza Priore

Una tappa fondamentale nella storia giudiziaria della strage di Ustica è rappresentata dall’ordinanza-sentenza del giudice istruttore Rosario Priore, depositata nel 1999. In quel provvedimento venne delineato uno scenario in cui il DC-9 sarebbe precipitato nel contesto di un’azione militare nei cieli del Tirreno. La formula più ricordata è quella della “guerra aerea”. Secondo questa ricostruzione, il velivolo civile si sarebbe trovato in mezzo a un teatro operativo militare, in una situazione che avrebbe coinvolto aerei di diversa nazionalità. La verità processuale penale, tuttavia, non è mai arrivata a individuare con certezza un responsabile diretto dell’abbattimento. È proprio questa frattura a rendere Ustica un caso ancora aperto nella coscienza pubblica italiana. Da una parte, la ricostruzione giudiziaria e storica ha progressivamente escluso l’idea di un semplice incidente inspiegabile. Dall’altra, non si è arrivati a una condanna penale per l’abbattimento del DC-9 e per la morte delle 81 persone a bordo.

Il ruolo dei radar e i punti oscuri

I tracciati radar sono stati uno degli elementi più importanti e controversi dell’intera vicenda. La posizione degli aerei, la presenza di eventuali velivoli militari, le anomalie registrate e la ricostruzione del traffico aereo di quella sera sono stati al centro di perizie, consulenze e dibattiti giudiziari. Il caso Ustica ha mostrato quanto potesse essere difficile, in un contesto segnato dalla Guerra fredda, ottenere una piena collaborazione su informazioni militari sensibili. La tragedia avvenne in un periodo storico in cui il Mediterraneo era attraversato da tensioni geopolitiche rilevanti, con la presenza di interessi militari italiani, statunitensi, francesi, libici e Nato. Molte delle domande più delicate ruotano ancora intorno a quel cielo: quali aerei erano presenti? Quali informazioni furono raccolte? Tutto ciò che era noto venne consegnato alla magistratura? E soprattutto: perché un aereo civile finì distrutto mentre percorreva una rotta interna?

Depistaggi, silenzi e responsabilità istituzionali

La strage di Ustica non è soltanto la storia di un aereo precipitato. È anche la storia di una lunga battaglia contro il silenzio. Nel corso degli anni, la magistratura e le parti civili hanno più volte affrontato il tema delle omissioni, delle reticenze e dei comportamenti degli apparati istituzionali. Il termine depistaggio è diventato parte integrante del linguaggio pubblico legato a Ustica. Non indica una semplice lentezza burocratica, ma l’ipotesi di condotte finalizzate a ostacolare la ricostruzione della verità. In questa dimensione si colloca una delle ferite più profonde per i familiari delle vittime: la sensazione che la ricerca della verità sia stata resa più difficile proprio da chi avrebbe dovuto garantirla. Le sentenze civili hanno riconosciuto responsabilità dello Stato in relazione alla mancata garanzia della sicurezza del volo e alla mancata chiarezza su quanto accaduto. Sul piano penale, invece, non si è arrivati a individuare gli autori materiali dell’eventuale azione che causò la caduta dell’aereo.

I familiari delle vittime e la battaglia per la verità

Il ruolo dei familiari delle vittime di Ustica è stato decisivo. Senza la loro determinazione, la vicenda avrebbe rischiato di essere archiviata come un mistero irrisolto tra tanti. L’Associazione dei parenti delle vittime, guidata a lungo da Daria Bonfietti, ha mantenuto viva l’attenzione pubblica e istituzionale, chiedendo accesso agli atti, trasparenza e responsabilità. La loro battaglia ha trasformato il dolore privato in una questione nazionale. Ustica è diventata il simbolo di una domanda di verità rivolta allo Stato. Non una verità astratta, ma una verità concreta, fatta di documenti, nomi, responsabilità e spiegazioni. Per questo la memoria di Ustica non riguarda soltanto le 81 vittime. Riguarda il rapporto tra cittadini e istituzioni, il diritto alla conoscenza e il dovere democratico di non lasciare senza risposta una strage che ha coinvolto civili innocenti.

Il Museo per la Memoria di Ustica

Uno dei luoghi più significativi legati alla tragedia è il Museo per la Memoria di Ustica a Bologna, dove è conservato il relitto ricostruito del DC-9 Itavia. L’installazione dell’artista Christian Boltanski restituisce al visitatore non solo la materialità dell’aereo distrutto, ma anche il peso umano dell’assenza. Il relitto non è soltanto una prova tecnica. È un monumento civile. Guardarlo significa entrare dentro una ferita nazionale, vedere ciò che resta di un volo ordinario diventato strage, percepire il vuoto lasciato da 81 vite spezzate. Il museo ha una funzione fondamentale: impedire che Ustica venga ridotta a un capitolo di cronaca giudiziaria. La memoria, in questo caso, diventa uno strumento di responsabilità pubblica.

Ustica nella storia della Repubblica italiana

La strage di Ustica si colloca in una stagione complessa della storia italiana. Il 1980 fu un anno drammatico: poche settimane dopo, il 2 agosto, sarebbe avvenuta la strage alla stazione di Bologna. L’Italia era attraversata da tensioni interne, terrorismo, conflitti internazionali riflessi sul territorio nazionale e un clima di forte sfiducia verso gli apparati dello Stato. Ustica, però, ha una particolarità. Non è una strage riconducibile con chiarezza a una matrice terroristica accertata. È una tragedia che si apre su uno scenario internazionale e militare, nel quale l’Italia appare come teatro di dinamiche più grandi, spesso rimaste opache. Proprio per questo il caso continua a interrogare storici, magistrati, giornalisti e cittadini. La domanda su cosa sia davvero accaduto nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980 non è solo una domanda tecnica. È una domanda politica, civile e morale.

Le verità raggiunte e quelle ancora mancanti

A più di quarant’anni dalla tragedia, alcune certezze sono emerse. Il DC-9 Itavia precipitò improvvisamente mentre era in volo da Bologna a Palermo. Morirono 81 persone. Le ipotesi iniziali di un semplice cedimento tecnico non hanno retto al confronto con gli sviluppi successivi. La ricostruzione giudiziaria ha dato grande rilievo allo scenario militare e alla presenza di un contesto di guerra aerea. Restano però domande decisive. Chi causò materialmente la caduta dell’aereo? Quali velivoli erano coinvolti? Quali governi o apparati sapevano? Tutte le informazioni disponibili sono state rese note? Perché la verità completa è stata così difficile da raggiungere? La strage di Ustica è dunque una verità parziale e dolorosa: abbastanza chiara da escludere la normalità di un incidente, ma non ancora completa al punto da consegnare alle famiglie e al Paese un quadro definitivo.