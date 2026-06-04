Strage dei braccianti ad Amendolara, i due fermati non risponderanno al gip

Si avvarranno della facoltà di non rispondere i due indagati per l’omicidio di quattro braccianti, bruciati vivi all’interno di un minivan ad Amendolara, nell’udienza di convalida del fermo disposto dalla Procura di Castrovillari, in corso di svolgimento nel carcere della città del cosentino. Lo ha detto uno dei due legali che assistono Safeer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pachistani, l’avvocato Giovanni Brandi Cordasco Salmena. “Non conosciamo gli atti – ha detto il legale entrando in carcere -. Sicuramente i nostri assistiti si avverranno della facoltà di non rispondere“. L’altro difensore è l’avvocata Giulia Montilli.