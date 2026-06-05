Starmer lancia l’allarme: la Russia potrebbe attaccare la NATO, lo conferma l’intelligence

C’è un serio rischio, secondo valutazioni di intelligence, che un’escalation della guerra in Ucraina possa portare la Russia ad attaccare la NATO entro il 2030. “Secondo le nostre valutazioni di intelligence e quelle di altri Paesi della NATO, la Russia potrebbe attaccare l’Alleanza già nel 2030“. È quanto dichiarato dal premier britannico Keir Starmer commentando il piano di investimenti di Londra per la difesa, sottolineando l’urgenza di doverla potenziare in ottica futura.

“Come potete vedere, c’è urgenza e priorità rispetto a questa questione – ha aggiunto – Il piano di investimenti nella difesa sarà davvero importante, sarà fortemente incentrato sulle capacità future di cui avremo bisogno per difendere il nostro Paese“.