Stabilità finanziaria degli enti locali, interessati 13 Comuni calabresi. De Francesco: “dal Viminale un segnale importante”

Tredici amministrazioni della Calabria interessate dai provvedimenti della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luciana De Francesco, commenta la notizia. “Le decisioni assunte dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno rappresentano un segnale importante di vicinanza ai territori e di attenzione verso le esigenze dei comuni calabresi. Si tratta di interventi che affrontano aspetti fondamentali per la vita degli enti locali, dal rafforzamento delle strutture amministrative ai percorsi di riequilibrio e risanamento finanziario, offrendo ai comuni strumenti concreti per migliorare l’efficienza dei servizi e garantire una gestione sempre più solida e responsabile delle risorse pubbliche”.

Il consigliere De Francesco evidenzia il ruolo svolto dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, presidente della Commissione: “ancora una volta Wanda Ferro dimostra grande attenzione verso il sistema delle autonomie locali e una profonda conoscenza delle difficoltà che molti enti, soprattutto nel Mezzogiorno, sono chiamati ad affrontare. Il lavoro portato avanti al Ministero dell’Interno è orientato non solo al controllo e al rispetto degli equilibri finanziari, ma anche a creare le condizioni affinché i comuni possano rafforzare la propria capacità amministrativa e programmare con maggiore serenità il proprio futuro”.

“Il via libera ai provvedimenti che riguardano i comuni di Crucoli, Pietrapaola, Scilla, Soverato, Ciminà, Rogliano, Savelli, Ardore, Calopezzati, Falconara Albanese, Ferruzzano, Caraffa di Catanzaro e Gioia Tauro testimonia la volontà del Governo di accompagnare gli enti locali in percorsi di crescita, risanamento e rilancio. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere tutte le iniziative che consentono ai comuni di superare le criticità amministrative e finanziarie, nella consapevolezza che amministrazioni locali più forti ed efficienti rappresentano una condizione indispensabile per lo sviluppo della Calabria e per offrire servizi migliori ai cittadini”.