Sport, gli alunni dell’IC “Radice Alighieri” protagonisti al circolo Crucitti di Reggio Calabria

E’ stata davvero un’esperienza bellissima quella vissuta dagli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle prime della Secondaria di I grado dell’IC “Radice Alighieri”. Infatti, gli allievi, nell’ambito del progetto continuità, hanno vissuto due mattinate intense all’insegna della sana attività sportiva al circolo “Crucitti” di Reggio Calabria. Accompagnati dalle referenti del progetto, i docenti Giovanna Polistena per la Primaria e Maria Rita Foti per la secondaria i ragazzi si sono cimentati in tornei di calcio a cinque, tennis, basket, seguiti dagli istruttori del circolo e dagli insegnanti di scienze motorie della scuola.

Soddisfazione è stata espressa dal Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone, che ha sottolineato come “la sinergia tra scuola e associazioni sportive sia importante per la crescita degli alunni”.