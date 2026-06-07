Spettacolo nei cieli di Reggio Calabria: il lancio mozzafiato dei paracadutisti dei Carabinieri | VIDEO

Il cielo sopra lo Stretto si è trasformato in un palcoscenico naturale di rara bellezza. Venerdì 5 giugno, in occasione del 212º anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la città di Reggio Calabria ha ospitato un evento celebrativo che resterà a lungo impresso nella memoria dei presenti. Le celebrazioni hanno toccato il loro apice emotivo e spettacolare quando i paracadutisti dei Carabinieri si sono lanciati da altissima quota, offrendo una dimostrazione di precisione, coraggio e coordinazione che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Le riprese video dell’evento documentano in modo straordinario le fasi salienti di questa complessa operazione aerea.

Le immagini catturate dall’alto mostrano gli elicotteri sospesi nel blu, da cui i militari si sono sganciati per iniziare una discesa vertiginosa e controllata. La prospettiva aerea regala una vista inedita e incredibilmente affascinante di Reggio Calabria, con la linea sinuosa del suo celebre lungomare che si specchia nelle acque limpide dello Stretto, incorniciata da una luce che esalta la naturale bellezza del paesaggio calabrese.

Durante la discesa, i paracadutisti hanno attivato i fumogeni, disegnando nel cielo lunghe scie verdi, bianche e rosse che si sono intrecciate sopra la città. Questo dinamico Tricolore d’alta quota ha guidato gli sguardi delle migliaia di spettatori verso il punto d’atterraggio, creando un effetto visivo suggestivo e fortemente patriottico che ha unito idealmente il cielo e il mare.

Il grandioso atterraggio all’Arena dello Stretto Ciccio Franco

Il momento clou della manifestazione si è consumato nei pressi dell’Arena dello Stretto, la suggestiva struttura intitolata a Ciccio Franco che si affaccia direttamente sul mare. Con millimetrica precisione, i paracadutisti sono toccati a terra portando con sé un enorme vessillo tricolore. La bandiera italiana, dispiegata con orgoglio sull’arena, ha dominato la scena, diventando il simbolo centrale di una giornata dedicata al servizio e alla vicinanza dei Carabinieri ai cittadini.

Ad accogliere i militari e a tributare loro il giusto riconoscimento era presente un parterre di massima importanza istituzionale. In prima fila ha assistito all’evento il Premier Giorgia Meloni, accompagnata da cinque ministri del Governo e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. La presenza delle massime cariche dello Stato ha sottolineato la rilevanza della ricorrenza e il legame profondo tra le istituzioni e il territorio calabrese.

L’abbraccio e l’orgoglio di Reggio Calabria

Il successo della manifestazione è stato decretato anche dall’incredibile calore del pubblico. Tantissimi cittadini reggini e visitatori hanno affollato ogni angolo del lungomare, seguendo con naso all’insù le evoluzioni dei paracadutisti. L’atterraggio del Tricolore è stato salutato da un lunghissimo e caloroso applauso collettivo, un momento di sincera commozione e condivisione che ha unito le istituzioni e la popolazione. Le immagini di questa giornata, che stanno rapidamente facendo il giro della rete, non solo celebrano la storia dell’Arma, ma promuovono anche lo splendore visivo e l’ospitalità di una Reggio Calabria fiera e protagonista.