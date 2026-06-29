Sparatoria nella fan zone dei Mondiali 2026 a San Jose: un morto e un ferito grave

Una tragica sparatoria ha scosso la fan zone dei Mondiali 2026 a San Jose, in California, causando almeno una vittima e un ferito in condizioni critiche. L’episodio è avvenuto nella zona di San Pedro Square, uno dei principali punti di ritrovo nell’area della Baia di San Francisco. Secondo quanto comunicato dalla polizia locale su X, le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’evento ha immediatamente generato allarme in una delle aree più frequentate durante i grandi eventi sportivi internazionali.

Le indagini della polizia di San Jose

Le autorità stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili della sparatoria. La polizia ha confermato la gravità della situazione, evidenziando la presenza di una vittima deceduta sul posto e un’altra persona trasportata d’urgenza in ospedale.

“Le unità stanno attualmente indagando su una sparatoria nell’area. Una vittima è stata dichiarata deceduta sul posto. La seconda vittima è stata trasportata in un ospedale locale con ferite che la mettono in pericolo la vita”. Le forze dell’ordine hanno inoltre precisato che non erano in corso trasmissioni delle partite dei Mondiali 2026 al momento dell’incidente.

Chiusure e sicurezza nell’area di San Pedro Square

In seguito alla sparatoria, la zona è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi e garantire la sicurezza pubblica. Le autorità hanno disposto la chiusura di diverse strade circostanti per facilitare le operazioni investigative. L’incidente si è verificato in un contesto particolarmente sensibile, dato che FIFA World Cup 2026 rappresenta uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, con numerose fan zone allestite nelle principali città ospitanti.