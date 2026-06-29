Sparatoria in Germania: cinque morti in un centro giovanile, arrestato un sospetto

In Germania, diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella cittadina di Stade, in Bassa Sassonia, dove secondo un portavoce della polizia ci sarebbero più vittime. Lo riporta la Bild. Sul posto la polizia è intervenuta in forze, secondo quanto conferma la stazione di Lueneburg su X. È poi ancora il tabloid a riferire che una persona potrebbe essere stata arrestata. Le forze dell’ordine chiedono comunque di evitare la zona della Dankerstrasse, dove è avvenuto il fatto. Sono cinque le vittime della sparatoria avvenuta a Stade, nel Land della Bassa Sassonia, in Germania. Lo afferma la polizia, secondo quanto riporta la Dpa. Un sospetto è stato arrestato.

Media, gli spari e le vittime in Germania in un centro giovanile

Sarebbe un centro giovanile il luogo colpito oggi da una sparatoria a Stade in Germania. Lo riportano alcuni media tedeschi fra cui la Bild e Ntv. Secondo la polizia sul posto, nel centro storico della cittadina di 50 mila abitanti, ci sarebbero cinque vittime, mentre una persona sospetta è stata arrestata.