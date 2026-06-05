Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti: Fdi è stabile, il Pd arretra | DATI

La nuova Supermedia Youtrend/Agi sulle intenzioni di voto fotografa un quadro politico in movimento, con Fratelli d’Italia ancora saldamente primo partito al 28,2%, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente, ma con un dato rilevante sul piano delle coalizioni: nella simulazione delle coalizioni 2026, il campo largo si colloca al 45,1%, davanti al centrodestra, che scende al 44,1%.

La notizia principale, dunque, non riguarda soltanto la tenuta di FdI, ma il rapporto tra gli schieramenti. Il centrodestra, secondo la Supermedia, perde 0,8 punti rispetto a due settimane fa, mentre il campo largo arretra appena di 0,1 punti. Il risultato è un sorpasso di misura nel perimetro delle coalizioni 2026, con un vantaggio di un punto percentuale a favore del campo largo.

Fratelli d’Italia stabile al 28,2%, il Pd scende al 21,8%

Tra le singole liste, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 28,2%. Il dato è indicato come stabile, senza variazioni rispetto alla Supermedia del 21 maggio 2026. La formazione guidata da Giorgia Meloni conserva quindi un margine ampio rispetto agli avversari e continua a guidare la graduatoria delle intenzioni di voto.

Il Partito Democratico si conferma seconda forza politica, ma scende al 21,8%, con una variazione di -0,4 punti. Il distacco tra FdI e Pd si attesta così a 6,4 punti percentuali, confermando la distanza tra i due principali partiti nazionali nella media ponderata dei sondaggi.

Movimento 5 Stelle in crescita al 13%

Il Movimento 5 Stelle registra una crescita e raggiunge il 13,0%, con un incremento di +0,5 punti rispetto alla Supermedia di due settimane prima. È uno dei dati più significativi tra le principali liste, perché segnala un rafforzamento del M5S mentre Pd e Lega risultano in calo.

Il dato del M5S pesa anche nella lettura delle coalizioni. Nello schema delle coalizioni 2022, il Movimento 5 Stelle viene indicato separatamente al 13,0%, con la stessa crescita di +0,5 punti. Nel quadro politico complessivo, la sua tenuta sopra la soglia del tredici per cento continua a essere un elemento decisivo per gli equilibri tra opposizioni e centrodestra.

Forza Italia all’8,2%, Lega al 6,7%

Nel centrodestra, Forza Italia si attesta all’8,2%, con una lieve flessione di -0,1 punti. Il partito resta davanti alla Lega, che invece scende al 6,7%, perdendo 0,4 punti rispetto alla precedente Supermedia.

Il rapporto tra le due forze alleate conferma il vantaggio di Forza Italia sulla Lega, con una distanza di 1,5 punti percentuali. Il calo complessivo di queste componenti, insieme alla stabilità di FdI, contribuisce alla flessione del centrodestra nella lettura per coalizioni.

Verdi/Sinistra cresce al 6,6%, Futuro Nazionale sale al 4,3%

Tra le forze sotto il dieci per cento, Verdi/Sinistra raggiunge il 6,6%, in lieve crescita di +0,1 punti. Il dato colloca l’alleanza davanti alla Lega di appena 0,1 punti, almeno nella fotografia della Supermedia.

In evidenza anche Futuro Nazionale, che sale al 4,3%, con un incremento di +0,7 punti. Si tratta della crescita più marcata tra le liste indicate. Nel quadro delle coalizioni 2026, Futuro Nazionale viene riportato separatamente al 4,3%, con la stessa variazione positiva.

Azione al 3%, Italia Viva al 2,4%

Nel cosiddetto spazio centrista e riformista, Azione è indicata al 3,0%, senza variazioni rispetto alla precedente Supermedia. Italia Viva si ferma invece al 2,4%, con una flessione di -0,1 punti.

Sommate nello schema delle coalizioni 2022, le due forze compongono il Terzo Polo, indicato al 5,4%, in calo di -0,1 punti. Nello schema delle coalizioni 2026, invece, Azione viene riportata separatamente al 3,0%, mentre Italia Viva rientra nel perimetro del campo largo, secondo la classificazione della Supermedia.

+Europa all’1,4%, Noi Moderati all’1,1%

Nella parte bassa della tabella, +Europa è indicata all’1,4%, con una variazione di -0,1 punti. Noi Moderati si colloca all’1,1%, anch’esso in calo di -0,1 punti.

Questi dati completano il quadro delle liste considerate nella Supermedia Youtrend/Agi. Pur trattandosi di percentuali più contenute, anche le variazioni dei partiti minori contribuiscono alla definizione degli equilibri complessivi tra schieramenti, soprattutto nelle letture aggregate per coalizione.

Coalizioni 2022: centrodestra al 44,1%, centrosinistra al 29,7%

Nello schema delle coalizioni 2022, il centrodestra si attesta al 44,1%, in calo di -0,8 punti. Il centrosinistra è invece al 29,7%, con una flessione di -0,6 punti.

Sempre nella stessa classificazione, il Movimento 5 Stelle è al 13,0%, in crescita di +0,5 punti, mentre il Terzo Polo raggiunge il 5,4%, in calo di -0,1 punti. Questo schema restituisce una fotografia costruita sui perimetri politici del 2022, mantenendo separati M5S e Terzo Polo dal centrosinistra.

Coalizioni 2026: campo largo avanti al 45,1%

La lettura più rilevante sul piano politico è quella delle coalizioni 2026. In questo scenario, il campo largo raggiunge il 45,1%, con una variazione di -0,1 punti. Il centrodestra si ferma invece al 44,1%, in calo di -0,8 punti.

Il margine tra i due blocchi è quindi di 1 punto percentuale a favore del campo largo. La Supermedia segnala inoltre Futuro Nazionale al 4,3%, in crescita di +0,7 punti, e Azione al 3,0%, stabile. Il dato conferma un quadro competitivo, nel quale il centrodestra resta forte ma non più davanti nella simulazione delle coalizioni 2026.

Le variazioni rispetto alla Supermedia del 21 maggio 2026

Le variazioni indicate tra parentesi rappresentano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa, datata 21 maggio 2026. Il dato consente di leggere non solo i rapporti di forza attuali, ma anche la direzione delle ultime oscillazioni.

Tra le liste, FdI e Azione risultano stabili. Crescono M5S di +0,5 punti, Verdi/Sinistra di +0,1 punti e Futuro Nazionale di +0,7 punti. Calano invece Pd di -0,4 punti, Forza Italia di -0,1 punti, Lega di -0,4 punti, Italia Viva di -0,1 punti, +Europa di -0,1 punti e Noi Moderati di -0,1 punti.

Che cos’è la Supermedia Youtrend/Agi

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 21 maggio al 3 giugno, è stata effettuata il 4 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis, con data di pubblicazione 3 giugno, EMG, pubblicato il 29 maggio, Ipsos, pubblicato il 30 maggio, Only Numbers, pubblicato il 26 maggio, SWG, pubblicato il 25 maggio e 1 giugno, Tecnè, pubblicato il 23 maggio e 1 giugno, e Youtrend, pubblicato il 29 maggio.