Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti: Fdi avanti, il Pd insegue. Tutti i DATI

Fratelli d’Italia si conferma nettamente il primo partito nelle intenzioni di voto, con il 28,0% dei consensi. È quanto emerge dal sondaggio diffuso da “Termometro Politico”, realizzato con metodo CAWI su 2.500 interviste raccolte tra il 17 e il 18 giugno 2026. Alle spalle di FdI si colloca il Partito Democratico, fermo al 21,6%. Il distacco tra i due principali partiti è quindi di 6,4 punti percentuali, un margine significativo che conferma il vantaggio del centrodestra. Terza posizione per il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 12,4%. Il dato conferma il M5S come forza centrale nell’area dell’opposizione, pur distante dal PD. Seguono Forza Italia al 7,7% e la Lega al 6,8%, entrambe sotto la soglia dell’8%, ma ancora decisive negli equilibri della coalizione di governo.

Nel campo progressista, Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6,2%, mentre Azione raccoglie il 2,9%. Italia Viva si ferma al 2,5%, confermando le difficoltà dell’area centrista e riformista a superare la soglia del 3%. Tra le altre forze politiche, Futuro Nazionale ottiene il 4,7%, +Europa l’1,6%, Democrazia Sovrana Popolare l’1,3% e Noi Moderati l’1,0%. La categoria “Altri” vale complessivamente il 3,3%. Nel complesso, il sondaggio fotografa un quadro politico stabile, con FdI saldamente in testa e il PD principale inseguitore. Il centrodestra mantiene un vantaggio rilevante se si sommano i risultati di FdI, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, mentre il centrosinistra appare più frammentato tra PD, M5S, AVS e le forze centriste.