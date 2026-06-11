Sondaggi politici: le intenzioni di voto, lo stato di salute dei partiti. Tutti i DATI

Secondo l’ultimo sondaggio politico realizzato da Tecné per l’agenzia DIRE, il quadro elettorale in Italia mostra una situazione di equilibrio instabile tra i principali partiti. Il 55,2% degli intervistati dichiara il proprio voto, mentre il restante 44,8% è rappresentato da astenuti e indecisi, un dato che sottolinea come la partecipazione elettorale rimanga una variabile centrale per le future consultazioni.

Fratelli d’Italia conferma la leadership

Tra i partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni guida la classifica con il 29,3% dei consensi, in leggero calo dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. Seguono Forza Italia stabile all’8,8% e Lega al 6,9%, anch’essa con una flessione minima dello 0,1%. Il partito Noi Moderati registra un lieve incremento dello 0,1%, attestandosi all’1,0%.

Centro-sinistra e Movimento 5 Stelle: segni di rallentamento

Nel blocco del centro-sinistra, il Partito Democratico mostra un calo dello 0,3%, fermandosi al 21,8%, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,1% arrivando al 12,5%. Le forze minori, come Verdi e Sinistra, crescono dello 0,1% (6,4%), mentre Italia Viva e +Europa registrano un piccolo calo dello 0,1%, attestandosi rispettivamente al 2,3% e 1,3%.

Partiti minori e altri movimenti

Tra i partiti più piccoli, Futuro Nazionale registra un incremento dello 0,2% arrivando al 3,8%, mentre Azione-Calenda cresce dello 0,1% (2,9%). La categoria Altri, che raggruppa diversi piccoli movimenti, segna un aumento dello 0,1%, arrivando al 3,0%.