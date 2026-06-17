Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Fdi avanti, Pd staccato di circa 6 punti. Tutti i DATI

Se si votasse oggi per le elezioni politiche in Italia, Fratelli d’Italia si confermerebbe primo partito con il 28,6% dei consensi. È quanto emerge dal Barometro Politico di giugno dell’Istituto Demopolis, che fotografa il peso delle principali forze politiche nel Paese. Alle spalle del partito guidato da Giorgia Meloni si colloca il Partito Democratico, stimato al 22,3%. Il Movimento 5 Stelle resta terza forza politica con il 13,2%, mantenendo una distanza significativa dai primi due partiti.

Nel centrodestra, Forza Italia viene indicata al 7,8%, mentre la Lega si attesta al 7%. Sommando i dati dei tre principali partiti della coalizione, il centrodestra confermerebbe dunque un vantaggio consistente nell’attuale scenario politico. Sul fronte delle altre forze, Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 6,4%, mentre Futuro Nazionale viene stimato al 4,5%. Più indietro Azione, al 2,9%, e Italia Viva, al 2,3%. Il sondaggio segnala inoltre un’affluenza potenziale pari al 63%. Tra le indicazioni riportate nella rilevazione figurano anche +Europa all’1,4% e Noi Moderati all’1,1%.

La fotografia di Demopolis mostra quindi un quadro politico ancora dominato da Fratelli d’Italia

La fotografia di Demopolis mostra quindi un quadro politico ancora dominato da Fratelli d’Italia, con il Partito Democratico principale alternativa e il Movimento 5 Stelle stabile nel ruolo di terzo polo elettorale. Resta decisivo, come sempre, il dato sulla partecipazione: con oltre un terzo degli elettori potenzialmente lontani dalle urne, l’astensione continua a rappresentare una variabile centrale per gli equilibri politici italiani.