Sondaggi politici, le intenzioni di voto di SWG: Futuro Nazionale di Vannacci raggiunge la Lega | DATI

La notizia più rilevante dell’ultima rilevazione Swg per il Tg La7 è il risultato di Futuro Nazionale, il movimento del generale Roberto Vannacci, che guadagna mezzo punto in una settimana e arriva al 5,3%, raggiungendo la Lega nell’orientamento di voto degli italiani. Il dato assume un peso politico significativo perché arriva mentre il partito guidato da Matteo Salvini arretra dello 0,3%, attestandosi anch’esso al 5,3%. Il sondaggio segnala dunque un passaggio potenzialmente importante negli equilibri dell’area di centrodestra e, più in generale, nel quadro politico nazionale. La crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci non viene registrata come un semplice movimento marginale, ma come un avanzamento tale da portare la nuova formazione sullo stesso livello della Lega, uno dei partiti storicamente centrali della coalizione di governo.

Fratelli d’Italia resta primo partito ma perde terreno

Nel quadro complessivo degli orientamenti di voto, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito, ma registra una flessione rispetto alla settimana precedente. Secondo la rilevazione Swg per il Tg La7, il partito scende dello 0,4% e si attesta al 27,9%. Il calo non modifica la leadership di Fratelli d’Italia nella classifica dei partiti, ma si inserisce in una settimana in cui diversi movimenti, anche contenuti, ridisegnano parzialmente i rapporti di forza. La flessione del partito principale della maggioranza si accompagna infatti alla crescita di altre forze politiche, sia nell’opposizione sia all’interno dello stesso campo moderato e di centrodestra.

Il Partito Democratico sale al 22,1%

Alle spalle di Fratelli d’Italia, il Partito Democratico cresce leggermente e raggiunge il 22,1%, con un aumento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. Si tratta di una variazione minima, ma comunque positiva per il Pd, che consolida la propria posizione come principale forza dell’opposizione. Nel contesto dei sondaggi politici, anche gli spostamenti di pochi decimali possono assumere significato, soprattutto quando si inseriscono in una tendenza più ampia o in una fase di competizione serrata tra le principali aree politiche. Il dato del Partito Democratico conferma una lieve crescita, pur senza modificare in modo sostanziale la distanza dal primo partito.

Movimento 5 Stelle in aumento al 13,3%

Cresce anche il Movimento 5 Stelle, che secondo la rilevazione Swg per il Tg La7 arriva al 13,3%, segnando un incremento dello 0,2%. Il M5s resta così la terza forza politica nazionale nelle intenzioni di voto rilevate dal sondaggio. Il dato conferma la presenza del Movimento 5 Stelle in una fascia elettorale rilevante, distante dal Partito Democratico ma comunque ben sopra le forze politiche di dimensione intermedia. Anche in questo caso, la crescita è contenuta ma contribuisce a un quadro in cui l’opposizione registra piccoli movimenti positivi.

Forza Italia cresce e si porta al 7,2%

Nel centrodestra, Forza Italia aumenta leggermente il proprio consenso e raggiunge il 7,2%, con un incremento dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Il dato colloca il partito sopra la soglia della Lega e di Futuro Nazionale, entrambe rilevate al 5,3%. La crescita di Forza Italia si inserisce in un contesto in cui il centrodestra appare attraversato da movimenti interni differenziati: Fratelli d’Italia e Lega arretrano, mentre Forza Italia avanza e Futuro Nazionale registra il dato più rilevante della settimana, agganciando il Carroccio.

Avs stabile al 6,5% e Italia Viva ferma al 2,4%

Tra le altre forze politiche, Avs resta stabile al 6,5%. Nessuna variazione viene segnalata rispetto alla settimana precedente, confermando una posizione solida nella fascia intermedia del quadro politico. Stabile anche Italia Viva, indicata al 2,4%. Il dato non registra variazioni e mantiene il partito nella stessa posizione di sette giorni prima, all’interno di un’area politica frammentata in cui le oscillazioni rimangono contenute.

Azione scende al 3,5%, +Europa sale all’1,6%

La rilevazione Swg per il Tg La7 indica Azione al 3,5%, in calo dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. La variazione è minima, ma segna comunque un arretramento nel quadro degli orientamenti di voto degli italiani. In lieve crescita, invece, +Europa, che sale all’1,6% con un incremento dello 0,1%. Anche in questo caso si tratta di uno spostamento ridotto, ma utile a descrivere il movimento complessivo tra le forze politiche minori e centriste.

Noi Moderati all’1,1%, Ora! stabile all’1%

Tra i partiti minori, Noi Moderati viene indicato all’1,1%, con un calo dello 0,1%. Il movimento resta quindi sopra la soglia dell’1%, ma registra una lieve contrazione rispetto alla precedente rilevazione. Ora! si conferma invece all’1%, lo stesso dato rilevato sette giorni prima. La stabilità del partito si inserisce in un quadro complessivo in cui diversi soggetti politici sotto la soglia del 2% mostrano variazioni minime o nulle.

Gli altri partiti al 2,8% e cala l’area di chi non si esprime

Gli altri partiti vengono indicati complessivamente al 2,8%, in calo dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Il dato aggregato conferma la presenza di una quota residua di consenso distribuita tra formazioni non specificate nella rilevazione principale. Un altro elemento significativo riguarda gli elettori che non esprimono una preferenza. La quota di chi non si esprime è indicata al 27%, in calo dell’1%. La diminuzione dell’area dell’incertezza può rappresentare un dato da osservare con attenzione, perché segnala una lieve riduzione del bacino degli indecisi o di chi sceglie di non indicare un orientamento di voto.

La nota metodologica del sondaggio Swg per La7

Il sondaggio è stato realizzato da Swg per La7 tra il 10 e il 15 giugno 2026 con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia. I non rispondenti sono stati 4.198, secondo quanto riportato nella nota metodologica. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%.