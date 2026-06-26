Sondaggi politici, le intenzioni di voto: cresce Futuro Nazionale, in calo FdI e Lega | DATI

La nuova Supermedia YouTrend/AGI sulle intenzioni di voto fotografa un quadro politico nazionale in cui Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito con il 27,8%. Il dato, aggiornato al 25 giugno 2026, mostra però una flessione dello 0,5% rispetto alla rilevazione dell’11 giugno 2026. Il partito guidato da Giorgia Meloni mantiene dunque un ampio vantaggio sugli avversari, ma registra un arretramento che rappresenta uno degli elementi più significativi della rilevazione. La distanza dal Partito Democratico, secondo partito, resta comunque superiore ai sei punti percentuali.

Partito Democratico stabile al 21,4%

Alle spalle di Fratelli d’Italia si conferma il Partito Democratico, indicato al 21,4%. La Supermedia segnala per il Pd una situazione di stabilità, senza variazioni rispetto all’ultima rilevazione dell’11 giugno. Il dato conferma il partito come principale forza del campo progressista e secondo soggetto politico nazionale. La stabilità del Partito Democratico assume rilievo in un quadro in cui alcuni partiti registrano variazioni più marcate, sia in crescita sia in calo.

Movimento 5 Stelle al 12,8%, lieve arretramento

Il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,8%, con una lieve flessione dello 0,1%. Il dato conferma il M5S come terza forza politica nazionale nella media ponderata dei sondaggi. La variazione è contenuta, ma segnala comunque un piccolo arretramento rispetto alla precedente rilevazione. Il Movimento resta sotto la soglia del 13%, mantenendo una distanza significativa dal Partito Democratico e un vantaggio netto sulle forze politiche successive.

Forza Italia stabile all’8%

Nel centrodestra, Forza Italia viene indicata all’8,0%, senza variazioni rispetto all’11 giugno. Il partito si conferma la quarta forza nazionale nella Supermedia e mantiene una posizione stabile nel quadro politico. La tenuta di Forza Italia assume particolare rilievo se confrontata con il calo di Fratelli d’Italia e della Lega, entrambe in arretramento di mezzo punto. Nel perimetro del centrodestra, quindi, il dato di Forza Italia appare in controtendenza rispetto agli alleati maggiori.

Alleanza Verdi Sinistra sale al 6,6%

Alleanza Verdi Sinistra raggiunge il 6,6%, con una crescita dello 0,1%. Si tratta di un incremento lieve, ma sufficiente a collocare Avs davanti alla Lega nella classifica della Supermedia. Il dato è politicamente significativo perché mostra una piccola crescita nell’area della sinistra e dell’ambientalismo politico. Alleanza Verdi Sinistra si conferma così tra le forze sopra il 6%, superando il Carroccio nella rilevazione aggiornata al 25 giugno.

Lega in calo al 6,2%

La Lega scende al 6,2%, registrando una perdita dello 0,5% rispetto all’11 giugno. È una delle flessioni più marcate della Supermedia, insieme a quella di Fratelli d’Italia. Il partito si colloca sotto Alleanza Verdi Sinistra e mantiene un margine contenuto su Futuro Nazionale, che invece cresce in modo rilevante. Il calo della Lega contribuisce a rendere più movimentato il quadro nella fascia intermedia dei consensi.

Futuro Nazionale cresce al 5,3%

Il dato più rilevante della nuova Supermedia YouTrend/AGI riguarda Futuro Nazionale, che sale al 5,3% con un incremento dello 0,9%. È la crescita più consistente tra quelle riportate nella rilevazione. Il partito si avvicina alla Lega, distante meno di un punto percentuale, e rafforza la propria presenza nel quadro politico nazionale. La variazione positiva rende Futuro Nazionale uno dei protagonisti principali di questa tornata di sondaggi.

Azione al 3,2%, Italia Viva al 2,3%

Tra le forze centriste e liberal-democratiche, Azione viene indicata al 3,2%, in aumento dello 0,3%. Il partito registra quindi una crescita rispetto alla rilevazione precedente. Italia Viva, invece, si attesta al 2,3%, con una flessione dello 0,1%. La distanza tra Azione e Italia Viva, nella Supermedia aggiornata al 25 giugno, è quindi di quasi un punto percentuale.

+Europa e Partito Liberaldemocratico all’1,4%

Nella parte bassa della rilevazione, +Europa è indicata all’1,4%, stabile rispetto all’11 giugno. Alla stessa percentuale si colloca il Partito Liberaldemocratico, anch’esso all’1,4%, segnalato come nuovo nella rilevazione. Il dato fotografa una presenza ancora limitata, ma comunque rilevata nella media ponderata dei sondaggi nazionali.

Noi Moderati all’1,1%

Chiude la tabella Noi Moderati, indicato all’1,1%, con una flessione dello 0,1%. Il partito resta sopra l’1%, ma mostra un lieve arretramento rispetto alla precedente Supermedia.

Il quadro politico della Supermedia del 25 giugno 2026

Nel complesso, la Supermedia YouTrend/AGI del 25 giugno 2026 conferma Fratelli d’Italia come primo partito con il 27,8%, seguito da Partito Democratico al 21,4% e Movimento 5 Stelle al 12,8%. La notizia politica più evidente riguarda però i movimenti interni alla classifica: da un lato il calo di Fratelli d’Italia e Lega, entrambe a -0,5%, dall’altro la crescita di Futuro Nazionale, che guadagna lo 0,9% e raggiunge il 5,3%. In aumento anche Azione, mentre restano stabili Partito Democratico, Forza Italia e +Europa.