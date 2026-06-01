Sondaggi politici, le intenzioni di voto con tutti i DATI ed i DETTAGLI

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto e consolida la propria posizione di forza nel quadro politico nazionale. Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro Politico, il partito guidato da Giorgia Meloni raccoglie il 28,1% dei consensi, mantenendo invariata una percentuale molto alta e restando nettamente davanti agli alleati di governo e agli avversari del centrosinistra. Il dato più rilevante della rilevazione riguarda l’aumento del divario tra Fratelli d’Italia e Partito democratico. Il Pd, infatti, scende al 22,0%, perdendo due decimi rispetto alla precedente rilevazione. La distanza tra i due principali partiti sale così a 6,1 punti percentuali, un margine che rafforza la leadership del partito di Meloni e complica il percorso di recupero dei dem.

La fotografia consegnata dal sondaggio mostra un sistema politico ancora dominato da Fratelli d’Italia, mentre il resto del centrodestra si muove su equilibri interni in trasformazione. Forza Italia continua ad allontanarsi dalla Lega, ormai ferma al 6,8%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra resta vicina al Carroccio nonostante un lieve arretramento.

Il peso dell’effetto amministrative su Fratelli d’Italia

Al primo posto si conferma saldamente Fratelli d’Italia, che raccoglie il 28,1% dei consensi. Il partito di Meloni, sulla scia di un “effetto amministrative”, mantiene invariata una percentuale molto forte, che lo pone nettamente in testa rispetto agli alleati e agli avversari.

Il risultato colloca FdI a due punti dalla soglia psicologica del 30%, un traguardo simbolico che nel dibattito politico assume un valore rilevante. Pur non crescendo nella rilevazione, il partito conserva un consenso ampio e stabile, confermando la propria centralità nella coalizione di governo.

La tenuta di Fratelli d’Italia appare particolarmente significativa perché arriva in una fase in cui le altre forze politiche registrano movimenti più evidenti, tra cali, piccoli avanzamenti e competizione interna. Nel centrodestra, il primato di FdI resta indiscusso e continua a determinare i rapporti di forza tra i partiti della maggioranza.

Il Pd scende al 22% e si allarga la distanza da FdI

In seconda posizione si colloca il Partito democratico, che perde due decimi e si attesta al 22,0%. I dem restano il principale punto di riferimento dell’opposizione e dell’area progressista, ma il calo registrato nell’ultimo sondaggio aumenta il divario con Fratelli d’Italia.

La distanza tra i due partiti è quantificabile esattamente in 6,1 punti percentuali. È questo uno dei dati politicamente più rilevanti della rilevazione, perché segnala una difficoltà del Pd ad avvicinarsi alla forza di Giorgia Meloni nonostante il ruolo di perno dell’opposizione.

Il Partito democratico mantiene dunque una posizione solida nel proprio campo, ma non riesce a ridurre il distacco dal primo partito. Anzi, la lieve flessione contribuisce ad ampliare la forbice e conferma che il confronto diretto tra FdI e Pd resta sbilanciato a favore del centrodestra.

Movimento 5 Stelle terzo partito al 12,7%

A notevole distanza dai primi due partiti si posiziona il Movimento 5 Stelle, che nell’ultimo sondaggio raggiunge il 12,7%. Il dato segna una crescita di due decimi rispetto alla rilevazione precedente, nonostante i risultati deludenti ottenuti alle amministrative.

La performance dei pentastellati va letta anche alla luce della storica difficoltà del Movimento 5 Stelle nelle competizioni amministrative, dove spesso il partito non riesce a ottenere risultati paragonabili a quelli delle elezioni politiche nazionali. Nonostante questo contesto, la crescita registrata nel sondaggio mostra una lieve ripresa nelle intenzioni di voto.

Il M5S resta quindi la terza forza politica del Paese, ma lontano sia dal Pd sia da Fratelli d’Italia. La distanza dai due principali partiti conferma una struttura tripolare solo in parte, con i primi due soggetti politici molto più avanti rispetto al resto del quadro nazionale.

Forza Italia cresce e stacca la Lega

Nel centrodestra, il dato più significativo dopo il primato di Fratelli d’Italia riguarda il rapporto tra Forza Italia e Lega. Forza Italia sale al 7,9%, con un incremento dello 0,1%, e stacca ulteriormente il partito guidato da Matteo Salvini, che si ferma al 6,8%.

Il sorpasso di oltre un punto percentuale rappresenta un indicatore cruciale per gli equilibri di leadership all’interno della coalizione di centrodestra. Se Fratelli d’Italia resta largamente dominante, la competizione per il secondo posto nella maggioranza vede Forza Italia consolidare il proprio vantaggio sulla Lega.

La distanza tra i due partiti non è solo numerica, ma politica. Il dato del sondaggio rafforza il ruolo degli azzurri all’interno del centrodestra e conferma la fase di difficoltà del Carroccio, che resta sotto il 7% e deve guardarsi anche dalla pressione di altre forze collocate fuori dalla maggioranza tradizionale.

La Lega al 6,8%, tallonata da Alleanza Verdi-Sinistra

La Lega si ferma al 6,8%, un risultato che la colloca dietro Forza Italia e la espone alla concorrenza ravvicinata di Alleanza Verdi-Sinistra. Il dato è particolarmente significativo perché il Carroccio, un tempo forza trainante del centrodestra, appare oggi ridimensionato nei rapporti interni alla coalizione.

Alleanza Verdi-Sinistra retrocede al 6%, ma resta comunque al ridosso della Lega. Il lieve calo non impedisce alla formazione rossoverde di mantenere una posizione competitiva rispetto a uno dei partiti della maggioranza.

La vicinanza tra Lega e Alleanza Verdi-Sinistra è uno degli elementi più interessanti del sondaggio. Da un lato segnala la difficoltà del Carroccio a recuperare terreno; dall’altro conferma che l’area progressista e ambientalista mantiene un consenso non marginale, pur restando distante dai livelli del Pd.

Futuro Nazionale arretra ma resta al 4%

Tra le forze osservate con maggiore attenzione c’è anche Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, che retrocede di un decimo ma resta al 4%. La soglia è politicamente rilevante perché consente alla formazione dell’ex generale di incidere sui rapporti di forza tra i partiti.

Il dato del 4% conferma una presenza significativa, soprattutto se letta nel quadro della competizione interna al centrodestra e dell’area di maggioranza. Pur in lieve calo, Futuro Nazionale conserva una quota di consenso che può pesare nelle dinamiche politiche nazionali.

La collocazione del partito di Vannacci rende il suo risultato particolarmente delicato per gli equilibri complessivi. La sua capacità di attrarre consensi può infatti incidere sia sui rapporti tra le forze di maggioranza sia sulla distribuzione del voto nell’area più vicina al centrodestra.

Noi Moderati all’1,1% nel quadro del centrodestra

A completare la coalizione di centrodestra c’è Noi Moderati, che raccoglie l’1,1% dei consensi. Il dato colloca la formazione su percentuali più contenute rispetto agli altri alleati, ma la sua presenza contribuisce comunque alla composizione complessiva dell’area di governo.

Nel quadro della maggioranza, il peso principale resta saldamente nelle mani di Fratelli d’Italia, seguito da Forza Italia e Lega. Noi Moderati rappresenta invece una componente minore, ma parte integrante dell’alleanza.

La somma dei dati interni al centrodestra evidenzia una coalizione ancora competitiva, ma con equilibri profondamente gerarchizzati. Il primato di FdI resta netto, mentre Forza Italia e Lega continuano a contendersi il ruolo di secondo partito della maggioranza.

Centro-liberali sotto la soglia del 3%

Le forze di area centro-liberale restano sotto la soglia del 3%. Azione si attesta al 2,9%, in calo, e viene avvicinata da Italia Viva, che raggiunge il 2,5%. Ancora più indietro si colloca +Europa, ferma all’1,8%.

Il dato conferma la difficoltà dell’area centrista e liberale a superare la frammentazione e a imporsi come polo autonomo di dimensioni significative. Nessuna delle principali forze di quest’area riesce infatti a oltrepassare la soglia del 3%, elemento che pesa nel dibattito sulle prospettive politiche future.

La distanza tra Azione, Italia Viva e +Europa resta contenuta, ma il quadro complessivo segnala una debolezza strutturale. In assenza di una crescita più marcata, l’area centro-liberale continua a restare ai margini della competizione tra i principali blocchi politici.

Democrazia Sovrana Popolare chiude la rilevazione

A chiudere la classifica del sondaggio c’è Democrazia Sovrana Popolare, che raccoglie l’1,3% dei consensi. Il dato colloca la formazione nelle retrovie del quadro politico nazionale, dietro le principali forze parlamentari e sotto i partiti dell’area centro-liberale.

Anche se la percentuale resta limitata, la presenza di Democrazia Sovrana Popolare contribuisce a completare una fotografia politica molto frammentata nelle fasce più basse. La rilevazione mostra infatti un sistema in cui, oltre ai grandi partiti, continuano a muoversi diverse sigle minori.

Il risultato non modifica gli equilibri principali, ma conferma l’esistenza di un’area residuale di consenso distribuita tra formazioni più piccole e meno competitive sul piano nazionale.