Sondaggi politici, le intenzioni di voto: calano Fdi e Pd, sale Vannacci. Tutti i DATI

Il nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto pubblicato da Termometro Politico conferma Fratelli d’Italia come primo partito. Secondo la rilevazione, Fdi si attesta al 27,8%, mantenendo un vantaggio di sei punti percentuali, nonostante il calo dell’0,3%, sul Partito Democratico, indicato al 21,8% (scende dell’0,2%). Al terzo posto si colloca il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 12,6%. Il quadro restituito dal sondaggio evidenzia una distribuzione del consenso che vede il partito di Giorgia Meloni in testa, seguito dal Pd e dal M5S. Più distanziate le altre forze politiche, con Forza Italia al 7,7%, la Lega al 6,9% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%.

Intenzioni di voto, Fratelli d’Italia guida la classifica

La fotografia elettorale proposta da Termometro Politico assegna a Fratelli d’Italia il primo posto nelle intenzioni di voto con il 27,8%. È il dato più alto tra tutti i partiti presenti nel grafico e rappresenta l’elemento principale della rilevazione. Alle spalle di Fdi si posiziona il Partito Democratico, che arriva al 21,8%. Il distacco tra le due principali forze politiche indicate dal sondaggio è dunque pari a 6 punti percentuali. La distanza tra il primo e il secondo partito resta uno degli elementi più significativi del quadro politico fotografato dalla rilevazione.

Pd secondo partito, Movimento 5 Stelle al terzo posto

Il Pd si conferma secondo partito nel sondaggio con il 21,8%, mentre il Movimento 5 Stelle occupa la terza posizione con il 12,6%. La distanza tra Partito Democratico e M5S è di 9,2 punti percentuali, un margine che separa nettamente le due principali forze dell’area di opposizione presenti nel grafico. Il dato del Movimento 5 Stelle colloca il partito sopra la soglia del dieci per cento, ma lontano sia dal Pd sia da Fratelli d’Italia. Nel complesso, i primi tre partiti raccolgono insieme oltre il sessanta per cento delle intenzioni di voto indicate nella rilevazione.

Forza Italia davanti alla Lega nel centrodestra

Tra le altre forze di centrodestra, Forza Italia è indicata al 7,7%, davanti alla Lega, che si ferma al 6,9%. Il margine tra i due partiti è di 0,8 punti percentuali. Nel quadro della coalizione di centrodestra, il sondaggio mostra quindi Fdi nettamente davanti agli alleati, con Forza Italia e Lega collocate in una fascia intermedia del consenso. Il dato di Forza Italia supera quello della Lega, mentre Fratelli d’Italia mantiene una posizione dominante rispetto agli altri partiti della stessa area politica.

Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%, Futura Nazionale al 4,5%

Nel campo delle forze collocate sotto il dieci per cento, Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 6,3%. Il dato la colloca dietro alla Lega e davanti a Futuro Nazionale, indicato al 4,5% (sale dell’0,5%). Il sondaggio segnala anche Azione al 2,8% e Italia Viva al 2,4%. Le due forze risultano separate da quattro decimi di punto, con Azione leggermente avanti rispetto a Italia Viva nella rilevazione di Termometro Politico.

Più Europa, Democrazia Sovrana Popolare e Noi Moderati sotto il 2%

Nella parte bassa della classifica, +Europa è indicata all’1,7%, mentre Democrazia Sovrana Popolare si attesta all’1,2%. Noi Moderati raggiunge l’1,0%. Il grafico riporta infine la voce Altri, che raccoglie il 3,3% delle intenzioni di voto. Questo dato comprende le forze non indicate singolarmente nella rappresentazione pubblicata.

Sondaggio politico, metodo e periodo della rilevazione

La rilevazione sulle intenzioni di voto è stata realizzata con metodo CAWI. Secondo quanto riportato nel grafico, sono state raccolte 2.200 interviste tra il 3 e il 4 giugno 2026.