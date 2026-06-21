Sondaggi politici, centrodestra e centrosinistra quasi in parità: FdI primo partito, il Pd insegue | DATI

Un nuovo sondaggio EMG sulle intenzioni di voto in vista di eventuali elezioni politiche fotografa un quadro di sostanziale equilibrio tra le principali coalizioni, con il centrodestra leggermente avanti rispetto al centrosinistra e una partecipazione elettorale stimata in lieve calo. Secondo i dati, il centrodestra raggiunge complessivamente il 43,9%, mentre il centrosinistra si attesta al 43,7%, di fatto uno scarto minimo che segnala una competizione ancora apertissima.
Le forze politiche principali
All’interno delle coalizioni emergono differenze significative tra i partiti:
- Fratelli d’Italia si conferma prima forza politica con il 26,2%, pur registrando una lieve flessione (-1,5% rispetto alla rilevazione precedente).
- Partito Democratico si posiziona al 20,2%, risultando il principale partito del centrosinistra.
- Movimento 5 Stelle ottiene il 13,2%, consolidando la terza posizione tra le singole liste.
Nel centrodestra, oltre a Fratelli d’Italia, si registrano:
- Forza Italia all’8,4%
- Lega al 7,7%
- Noi Moderati all’1,6%
Nel centrosinistra:
- Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4%
- Italia Viva al 2,2%
- +Europa all’1,7%
I dati delle altre forze minori
Tra le liste minori o alternative si segnalano:
- Futuro Nazionale al 5,7%
- Azione al 2,7%
- Partito Liberal Democratico all’1,6%
- Altre liste complessivamente al 2,4%
Affluenza in lieve calo
Il sondaggio stima un’affluenza al 63%, in lieve diminuzione rispetto al 64% delle elezioni precedenti. Un dato che conferma una partecipazione potenzialmente stabile ma con una tendenza alla disaffezione.
Un quadro ancora incerto
Nel complesso, la rilevazione descrive un elettorato frammentato e una competizione serrata tra i due poli principali, con margini ridotti che potrebbero cambiare significativamente in base a campagna elettorale, alleanze e dinamiche politiche delle prossime settimane.