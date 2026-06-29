Sondaggi politici: cala Fratelli d’Italia, tiene il Pd, balzo di Futuro Nazionale | DATI

I dati emersi dal sondaggio realizzato da SWG per La7, aggiornato al 29 giugno 2026, mostrano come il panorama politico italiano continui a essere dominato dal centrodestra, con Fratelli d’Italia ancora in testa alle preferenze degli elettori, ma con un leggero calo rispetto alla settimana precedente. La rilevazione, condotta su un campione rappresentativo di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia, offre un quadro dettagliato dell’orientamento di voto degli italiani e dei movimenti settimanali dei principali partiti.

Fratelli d’Italia guida il centrodestra, piccoli cambiamenti tra gli altri partiti

Secondo i dati, Fratelli d’Italia ottiene il 27,3%, in lieve flessione rispetto al 27,7% della settimana precedente, segnando un -0,4% nel trend. Il Partito Democratico mantiene stabile il proprio consenso con il 21,8%, mentre il Movimento 5 Stelle registra un piccolo incremento, arrivando al 13,3% (+0,1%).

Tra gli altri partiti della coalizione di centrodestra, Forza Italia scende leggermente al 7,2%, e la Lega rimane stabile al 5,4%. Interessante è il progresso di Futuro Nazionale, che cresce al 5,6%, segnando un +0,3%, consolidando la propria presenza nel panorama politico nazionale.

Le forze minori e i partiti centristi

Tra i partiti minori e centristi, Azione registra una lieve flessione al 3,5%, mentre Italia Viva scende al 2,4%. Anche +Europa mostra un calo marginale al 1,5%, mentre i piccoli gruppi come Noi Moderati (+0,2%), Sud Chiama Nord (+0,1%) e Avanti PSI (+0,1%) registrano piccole variazioni positive. Le altre liste nel loro complesso salgono al 2,4%, con un trend positivo di +0,4%.

Il dato sui non espressi cresce leggermente, passando dal 27% al 28%, segnalando un aumento della quota di elettori indecisi o non intenzionati a dichiarare la propria preferenza.

Analisi dei trend e implicazioni per il futuro politico

Il sondaggio evidenzia come il centrodestra mantenga il ruolo di principale forza politica in Italia, ma con segnali di rallentamento per alcuni partiti storici e piccoli incrementi per formazioni emergenti come Futuro Nazionale. La stabilità del Partito Democratico indica un elettorato consolidato, mentre il Movimento 5 Stelle sembra recuperare terreno dopo flessioni precedenti. L’aumento dei non espressi e delle liste minori suggerisce una crescente attenzione verso nuovi soggetti politici e la necessità per i partiti maggiori di rafforzare la comunicazione e le proposte programmatiche per attrarre elettori indecisi.