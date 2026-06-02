Sondaggi politici, allunga il Centrodestra anche senza Vannacci. Pd in crescita, M5S in calo | DATI

Sondaggi politici: il Centrodestra raccoglie complessivamente il 46,1% delle intenzioni di voto, in lieve crescita dello 0,2% rispetto alla settimana precedente

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Secondo l’ultimo rilevamento di TecnéDiRE, il panorama politico italiano mostra piccoli spostamenti tra i principali partiti, con gli indecisi e chi dichiara di non votare ancora molto numerosi. Dopo le elezioni comunali, ed in attesa dei ballottaggi della prossima settimana, la situazione tra le coalizioni è chiara.

Partiti di Centro-Destra

Il Centro-Destra raccoglie complessivamente il 46,1% delle intenzioni di voto, in lieve crescita dello 0,2% rispetto alla settimana precedente.

  • Fratelli d’Italia guida la coalizione con il 29,4% (+0,2%).
  • Forza Italia mantiene l’8,8% (=).
  • Lega si attesta al 7,0% (+0,1%).
  • Noi Moderati rimane sotto l’1% con lo 0,9% (-0,1%).

Partiti di Centro-Sinistra

Il Centro-Sinistra, invece, registra un leggero calo, totalizzando il 44,6% (-0,3%).

  • Partito Democratico al 22,1% (+0,1%).
  • Movimento 5 Stelle al 12,4% (-0,3%).
  • Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3% (+0,1%).
  • Italia Viva al 2,4% (-0,1%).
  • +Europa all’1,4% (-0,1%).

I dati degli altri partiti

I partiti minori insieme raccolgono il 9,3% dei consensi:

  • Futuro Nazionale al 3,6% (+0,3%)
  • Azione/Calenda al 2,8% (-0,1%)
  • Altri partiti al 2,9% (-0,1%)

Nota sugli indecisi

Tra coloro che hanno dichiarato il voto, 55,5% si è espresso, mentre 44,5% resta indeciso o astenuto, sottolineando quanto sia ancora fluida la situazione politica nel Paese.

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