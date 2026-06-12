Snodi formativi per l’IA: il Piria di Rosarno e l’Einaudi Alvaro nella rete nazionale

L’Istituto Piria di Rosarno e Laureana di Borrello e l’Einaudi-Alvaro di Palmi, scuole dirette dal Preside Russo, in attuazione del PNRR e di specifiche normative nazionali ed europee in materia di intelligenza artificiale, entrano nella rete nazionale degli snodi formativi per l’intelligenza artificiale, per promuovere la transizione digitale con la finalità di selezionare ulteriori istituzioni scolastiche per costituire una rete di “snodi formativi territoriali”.

Tali snodi avranno il compito di erogare percorsi di formazione sull’IA a beneficio del personale scolastico. L’iniziativa offre significative opportunità di sviluppo professionale per i docenti e per tutto il personale scolastico. Le attività previste si articoleranno principalmente in percorsi formativi e workshop di formazione e approfondimento sull’IA. Tali corsi mirano a fornire competenze sui principi, le potenzialità, i rischi e la regolamentazione dell’IA, nonché sull’utilizzo di strumenti specifici per la didattica, la valutazione e la personalizzazione degli apprendimenti.

È prevista anche la realizzazione di almeno un percorso finalizzato alla “formazione di formatori”. Sono previsti laboratori formativi “sul campo” che includono cicli di tutoraggio, mentoring e coaching. Queste attività,ha precisato la Russo, permetteranno ai docenti di sperimentare concretamente l’utilizzo di dispositivi e applicazioni di IA in classe, anche con il coinvolgimento diretto degli studenti.