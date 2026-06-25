Smile Cosenza Pallanuoto, la finale Playoff di Serie C sarà contro Swim Academy: date e regolamento

Il primato nel campionato siciliano di Serie C ha regalato alla Smile Cosenza di Gianmarco Manna la chance di incrociare il cammino della seconda formazione classificata in Campania. Sarà quindi il doppio confronto con la Swim Academy a determinare quale squadra festeggerà la promozione in B, e il primo round è in programma sabato 27 giugno nella piscina di Pagani. La formula prevede un doppio confronto che partirà in Campania con match di ritorno fissato per il 4 luglio a Cosenza, e nel caso in cui dovesse maturare una vittoria a testa sarà la differenza reti a determinare la squadra che uscirà vincente dal doppio confronto. Qualora anche questo aspetto dovesse terminare in parità si svolgeranno i tiri di rigore.

Cosenza lavora intanto per farsi trovare pronta in vista di gara uno. Sarà un match complicato sia per il valore degli avversari che per le insidie che nasconde una gara lontano dalle mura amiche, ma il gruppo si sta allenando bene ed è pronto al primo round. “Sabato finalmente giochiamo questa gara uno dei playoff nella piscina avversaria – ha affermato capitan Di Puppo-, e ci arriviamo sicuramente più preparati in confronto alla scorsa stagione. L’anno scorso eravamo forse anche un po’ inesperti su questo genere di partite in cui ogni singola azione conta e può influire sulla gara di ritorno, ma l’esperienza è stata utile a curare tanti aspetti fondamentali. L’obiettivo finale è lo stesso della scorsa stagione, ovvero provare a conquistare questa promozione. Per farlo sarà fondamentale essere tutti uniti dal primo minuto fino alla fine”.

Un messaggio chiaro quindi e anche un invito per il match di ritorno in cui si deciderà, in una piscina di Cosenza che si preannuncia caldissima, lo scontro decisivo per la promozione.