Smile Cosenza Pallanuoto, conferenza stampa per comunicare un annuncio “importante e delicato”

La Smile Cosenza Pallanuoto convoca la stampa per un appuntamento di grande rilevanza: mercoledì 10 giugno alle ore 9, presso la presidenza della piscina scoperta di Campagnano, la società terrà un incontro ufficiale per comunicare l’annuncio più importante e delicato dell’intera stagione. Si tratta di un passaggio strategico per il futuro del progetto sportivo, con aggiornamenti significativi che riguardano la programmazione, la struttura societaria e le prospettive della Smile. All’incontro saranno presenti: il presidente Francesco Manna, il vicepresidente Armando Filomia, lo staff tecnico e dirigenziale della Smile Cosenza Pallanuoto.