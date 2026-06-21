SLA: Buonvicino (Cosenza) accende di verde il Monumento ai Caduti per la Giornata Mondiale

Anche il Comune di Buonvicino (Cs) aderisce alla Giornata Mondiale della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), che si celebra oggi, 21 giugno, nell’ambito della campagna internazionale promossa dall’Associazione Post Fata Resurgo, organizzazione culturale e sociale impegnata nella sensibilizzazione su temi di rilevanza sociale. Questa sera il Monumento ai Caduti sarà illuminato di verde, colore simbolo dell’iniziativa, per testimoniare la vicinanza della comunità alle persone affette da SLA, alle loro famiglie e a quanti sono impegnati nella ricerca e nell’assistenza.

L’adesione del Comune rappresenta un gesto di sensibilizzazione volto a mantenere alta l’attenzione su una malattia neurodegenerativa che coinvolge migliaia di persone, promuovendo al contempo i valori della solidarietà e del sostegno alla ricerca scientifica.