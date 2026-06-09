Siderno, gli studenti del “M. Bello-Pedullà-Agnana” alla giornata di formazione “Mare Sicuro”

Si è svolta mercoledì 3 giugno, presso l’Istituto Comprensivo M. Bello – Pedullà – Agnana di Siderno, diretto dalla Dirigente Prof.ssa Mariella Cocuzza, la Giornata di Formazione “Mare Sicuro”, iniziativa inserita nel percorso educativo Reti di Legalità e rivolta alle classi quarte della scuola primaria M. Bello. All’incontro ha preso parte il 1° Luogotenente N.P. Fausto Natalino, Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Siderno, che ha illustrato agli alunni i principi fondamentali della sicurezza in mare e le principali norme di comportamento da adottare durante la stagione estiva.

L’attività formativa, fortemente voluta dalla Dirigente, ha avuto l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità, la conoscenza del ruolo istituzionale della Guardia Costiera e la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole per la tutela della vita umana e dell’ambiente marino. Gli studenti hanno seguito con attenzione la proiezione di materiali audiovisivi e le spiegazioni fornite dal personale militare, mostrando interesse e partecipazione attiva. La giornata è stata arricchita da un momento di confronto, durante il quale gli alunni hanno rivolto domande e richieste di approfondimento sui temi trattati.

L’Istituto Comprensivo conferma, attraverso iniziative come questa, il proprio impegno nel favorire percorsi educativi orientati alla responsabilità civica, alla prevenzione e alla valorizzazione dei comportamenti corretti, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e rispettosi delle regole della convivenza civile.

Soddisfatta la Funzione Strumentale Romeo Marilena, la responsabile di plesso Massara Rosanna e le docenti coinvolte Albanese Mirella, Archinà Francesca, Giuffrida Sonia, Lombardo Maria Alessandra, Morabito Domenica, Rende Mariagrazia, Mazzaferro Jenny, Aspromonte Virginia, Musuruca Mariangela e Pezzano Anna.