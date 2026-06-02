Siderno, Francesco Congiusta diventa Rappresentante di Interessi presso la Camera dei deputati

Francesco Congiusta, giovane professionista del settore digitale, nato a Cinquefrondi (RC) il 18 aprile 2005 e residente a Siderno (RC), è stato ufficialmente accreditato come Rappresentante di Interessi (Persona Fisica) presso la Camera dei deputati. L’iscrizione nel Registro della Trasparenza, convalidata a seguito dell’istruttoria del Collegio dei deputati Questori di Montecitorio, è effettiva dal 14 aprile 2026, procedimento conclusosi con il ritiro del tesserino identificativo il 26 maggio 2026.

Fondatore di Wikitechnology.it, formatore e supervisore abilitato CERTIPASS (l’ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione informatica EIPASS), con alle spalle un’esperienza come social media manager, il giovane sidernese metterà le proprie competenze specialistiche al servizio delle istituzioni. La sua attività di relazione parlamentare sarà svolta a titolo gratuito, configurandosi come un apporto tecnico-consultivo finalizzato a supportare la definizione delle politiche pubbliche.

L’attività di Congiusta si concentrerà su tre ambiti principali: l’innovazione digitale, la transizione tecnologica e la comunicazione istituzionale. Attraverso la redazione e la presentazione di proposte tecniche, analisi di settore e dossier documentati, l’obiettivo sarà quello di offrire ai decisori politici strumenti e analisi basati sulle più recenti innovazioni digitali.

“Il fine centrale di questo percorso – spiega Congiusta – è quello di supportare i processi legislativi e decisionali al fine di promuovere una cultura della cittadinanza digitale consapevole, affinché la transizione tecnologica diventi un’opportunità reale, inclusiva e accessibile per tutti“.

Questo traguardo rappresenta non solo un riconoscimento personale per il percorso intrapreso nel settore dell’ICT e della formazione certificata, ma anche un segnale significativo per il territorio della Locride, che vede un proprio specialista del settore accreditato presso la Camera dei deputati per contribuire al confronto sulle tematiche della digitalizzazione.