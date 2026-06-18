Siderno celebra la qualità del suo mare: ricevuta la Bandiera Blu 2026

Una conquista condivisa e un patrimonio di tutta la Città, da tutelare mantenendo e implementando i già alti standard di purezza delle acque, accessibilità delle spiagge e servizi ai bagnanti. È la Bandiera Blu della Fee, consegnata questa mattina agli operatori balneari nel corso di una partecipata cerimonia dopo che alla Città di Siderno è stata attribuita per il settimo anno consecutivo. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni è stata rappresentata dal Vice Sindaco Salvatore Pellegrino, dall’assessore all’Urbanistica Maria Teresa Floccari e dalla consigliera (e presidente della Commissione Ambiente) Maria Elvira Brancati. Al tavolo dei relatori erano altresì presenti il Dirigente dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” del Comune di Siderno ing. Lorenzo Surace, mentre per l’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera hanno partecipato il Primo Luogotenente e Capo Fausto Natalino e il Sotto Capo Chiara Palella.

Ha introdotto i lavori il Vice Sindaco con delega al Turismo Salvatore Pellegrino che ha sottolineato l’importanza della Bandiera Blu come riconoscimento ambientale dall’indubbia valenza in termini di attrattività turistica, ribadendo, tra l’altro, la massima efficienza del depuratore consortile «che è – ha detto – uno dei migliori in tutta Italia».

Il Dirigente dell’Area 3 Ing. Lorenzo Surace ha invitato ancora una volta gli operatori del settore balneare al rispetto di tutti gli obblighi imposti dal disciplinare della Bandiera Blu, anticipando la composizione di una commissione interna che sarà incaricata di monitorare gli interventi riguardanti i percorsi per migliorare l’accessibilità degli utenti (in particolare quelli diversamente abili e ipovedenti) «e – ha detto – tutte le piccole opere che vanno a riqualificare gli stabilimenti balneari, rendendoli autentici attrattori turistici». Lo stesso ha ribadito la necessità di rivolgersi all’isola ecologica di contrada San Leo come punto di smaltimento dei rifiuti in eccesso, anche e soprattutto al fine di evitare i cumuli di immondizia all’esterno dei lidi. Il tutto al fine di permettere all’intera Città di ambire alla conquista di ecolabel sempre più prestigiose «anche alla luce dell’alta percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e – ha aggiunto – la diminuzione delle tonnellate di rifiuti solidi urbani prodotti».

Il Luogotenente Fausto Natalino ha tracciato un breve excursus dell’attività svolta nell’ultimo anno da Capo Ufficio Locale Marittimo di Siderno, ricordando a tutti la necessità di porre la massima attenzione sui servizi di assistenza dei bagnanti e su tutti gli altri obblighi di legge.

Al termine dei lavori, è stata scattata l’ormai tradizionale foto ricordo con le nuove Bandiere Blu, in vista della stagione ufficiale della Fee che partirà il prossimo I luglio. Entro il 30 giugno, infine, avrà luogo la cerimonia pubblica di innalzamento della Bandiera.