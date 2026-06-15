Sicurezza a Palermo, Piantedosi annuncia l’arrivo di altri 90 agenti tra Polizia e Carabinieri

Dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il ministro dell’Interno fa il punto sul rafforzamento degli organici: “dal 2025 destinate 850 unità, nuove assegnazioni tra luglio e agosto”

Piantedosi
Foto di Stefania Giuffrida / Stretto Web

“Dall’1 gennaio 2025 ad oggi abbiamo destinato 850 unità di personale in più tra le tre forze di polizia con un saldo positivo, tenendo conto di chi è andato in pensione e chi è arrivato, di 99 unità di personale. Sono numeri agli atti matricolari e sono controllabili e peraltro abbiamo la prospettiva adesso in vista delle chiusure dei corsi, parlo per polizia e carabinieri, di assegnare altre 90 unità tra luglio e agosto, alcune abbiamo deciso di anticiparle ai primi di luglio”. Lo ha detto, al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato a Palermo, dopo l’escalation criminale degli ultimi mesi, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi che ha fatto il punto sulle risorse delle forze dell’ordine assegnate alla città metropolitana negli ultimi tempi.

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