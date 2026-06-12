Sicilia, il sindaco di Aci Catena aderisce alla Lega

“Aggiungiamo un altro tassello al mosaico fatto dai tanti amministratori locali siciliani che aderiscono alla Lega. Oggi accogliamo nel partito Margherita Ferro, sindaco di Aci Catena. Siamo orgogliosi che un altro primo cittadino scelga la Lega per la sua militanza politica. Le saremo a fianco con tutta la collaborazione che serve per far crescere la sua comunità locale”. Così il segretario regionale della Lega Nino Germanà e il vice presidente della Regione Luca Sammartino.

Dal canto suo Margherita Ferro sottolinea: “aderisco con convinzione alla Lega perché sono convinta della svolta nazionale di un partito che quando difendeva soltanto una parte del Paese, il Nord, lo ha fatto sempre con grande forza e con una classe dirigente invidiabile. Oggi la Lega nazionale ha il suo leader nonché ministro delle Infrastrutture in Matteo Salvini, un milanese che sta facendo per il sud più di quanto hanno fatto gli stessi ministri del Sud in passato. E la classe dirigente della lega siciliana sta dimostrando di essere vicina alle esigenze dei cittadini e a noi amministratori che siamo sempre in trincea. Da primo cittadino, la mia è una scelta dettata dall’amore per la mia città”, conclude.