Sicilia, prorogati sino a fine anno gli incarichi dei dirigenti regionali

Prorogati fino al 31 dicembre gli incarichi di tutti i dirigenti della Regione Siciliana. Lo ha deciso la giunta, nel corso della seduta di oggi, per garantire continuità, stabilità gestionale e buon andamento dell’azione amministrativa. La proroga è stata disposta in attesa che venga completato il processo di razionalizzazione degli assetti organizzativi che, in base al regolamento in via definizione, porterà alla riduzione delle postazioni dirigenziali.

La proposta di delibera approvata dal governo prevede che, qualora il procedimento di riorganizzazione dovesse concludersi prima della fine dell’anno, la proroga cesserebbe i propri effetti. Nella stessa seduta, la giunta ha esteso di dodici mesi l’incarico del dirigente generale del dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti Arturo Vallone.