Sicilia, presentata la bozza del decreto contro il caro carburante

Le misure per contrastare il caro carburante e un focus sui lavori nell’interporto di Termini Imerese. Sono stati i temi al centro della riunione della Consulta regionale degli autotrasportatori, che si è tenuta nella sede dell’assessorato regionale della Mobilità. L’incontro è stato un’occasione di confronto tra istituzioni e rappresentanti del settore sui principali temi che interessano il comparto della logistica e del trasporto merci. L’assessore alla Mobilità Alessandro Aricò ha presentato la prima stesura del decreto attuativo delle misure regionali destinate a contrastare gli effetti del caro carburante sulle imprese di autotrasporto. Il provvedimento definisce modalità e criteri per l’accesso ai benefici previsti dalla Regione, con l’obiettivo di sostenere un settore strategico che continua a rappresentare un elemento fondamentale per l’economia e la competitività del territorio.

“Con questo decreto – ha detto Aricò – nei prossimi giorni il governo regionale darà seguito agli impegni assunti nei confronti degli autotrasportatori, fornendo strumenti concreti per mitigare l’impatto dell’aumento dei costi del carburante e garantire maggiore sostenibilità alle imprese del comparto”.

Il secondo punto all’ordine del giorno ha riguardato l’interporto di Termini Imerese

Il secondo punto all’ordine del giorno ha riguardato l’interporto di Termini Imerese. L’amministratore unico della società Interporti Siciliani Michele Pivetti ha illustrato una dettagliata relazione sullo stato attuale dell’infrastruttura e sulle prospettive di sviluppo dell’area interportuale. Nel loro intervento, i vertici della Sis (Sistema interporti siciliani) hanno presentato i progetti già avviati e quelli in fase di programmazione, evidenziando le opportunità che l’interporto di Termini Imerese potrà offrire al sistema logistico regionale e nazionale. Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture, all’incremento dell’intermodalità e all’attrazione di nuovi investimenti capaci di rafforzare il ruolo strategico dell’area nel Mediterraneo. La seduta si è conclusa con l’impegno comune a mantenere un dialogo costante tra istituzioni, operatori e rappresentanze di categoria, al fine di accompagnare la crescita del settore dell’autotrasporto e della logistica attraverso misure concrete e una pianificazione strategica orientata al futuro.