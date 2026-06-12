Sicilia, la Regione sostiene progetti per il centenario di Rosa Balistreri

In occasione del centenario della nascita di Rosa Balistreri, figura iconica del cantautorato siciliano, la Regione Siciliana finanzierà con 200 mila euro progetti artistici a lei dedicati nei licei musicali e nelle scuole medie ad indirizzo musicale della Sicilia. Lo prevede una circolare dell’assessorato regionale dell’Istruzione, pensata per far conoscere alle nuove generazioni la voce per eccellenza della musica popolare siciliana e la tradizione etnomusicale dell’Isola. “Questa iniziativa – afferma l’assessore Mimmo Turano – vuole essere un tributo ad una delle artiste più famose del cantautorato italiano. L’opera di Rosa Balistreri ha rappresentato un veicolo fondamentale per dar voce agli ultimi, raccontare le complessità sociali del suo tempo e promuovere il riscatto umano e culturale della Sicilia. Con questo intervento diamo agli studenti la possibilità di esplorare il ruolo di cantastorie e l’alto valore sociale, umano e antropologico della sua opera, oltre a permettere loro di approfondire e sviluppare competenze musicali e artistiche”.

Possono presentare richiesta di partecipazione le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e i licei musicali e coreutici che hanno sede in Sicilia. La circolare, inoltre, dà la possibilità alle scuole di costituire partenariati con istituzioni culturali, musei, gallerie d’arte, artisti e associazioni culturali del terzo settore. Ciascun istituto può presentare un solo progetto e ottenere un contributo massimo di cinquemila euro. Le domande dovranno essere inviate entro il prossimo 30 luglio esclusivamente via Pec all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.