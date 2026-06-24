Sicilia: il campo largo si organizza, la prossima settimana riunione a Palermo

Il campo progressista, alternativo al centrodestra, torna a riunirsi dopo le recenti elezioni amministrative siciliane. L’appuntamento segna un nuovo momento di confronto tra le forze del centrosinistra siciliano e i movimenti civici che hanno accompagnato il percorso politico in occasione delle ultime comunali. La notizia, appresa dall’ANSA, riguarda un incontro in presenza che si terrà a Palermo. Al centro della riunione ci sarà il confronto tra i soggetti politici e civici che compongono l’area progressista, in una fase successiva al voto amministrativo e in un contesto segnato dalla necessità di valutare il cammino compiuto nelle città chiamate alle urne.

Incontro a Palermo nella sede del Centro Pio La Torre

L’incontro del campo progressista siciliano è previsto lunedì prossimo alle 18 nella sede del Centro Pio La Torre, a Palermo. La scelta di riunirsi in presenza conferma la volontà delle forze coinvolte di aprire un confronto diretto dopo la tornata elettorale amministrativa. Secondo quanto appreso dall’ANSA, alla riunione parteciperanno i segretari regionali dei partiti del centrosinistra e i leader dei movimenti civici che hanno preso parte al percorso politico delle scorse comunali. Si tratta dunque di un tavolo che riunirà sia le componenti partitiche sia le realtà civiche impegnate nel progetto alternativo al centrodestra.

Un confronto dell’area alternativa al centrodestra

Il comunicato evidenzia che a tornare a riunirsi è il campo progressista “alternativo al centrodestra”. Questa definizione indica il perimetro politico dell’incontro e il senso della convocazione: un momento di confronto tra le forze che si collocano in un progetto opposto all’attuale area del centrodestra. La riunione di lunedì prossimo a Palermo, nella sede del Centro Pio La Torre, assume quindi un significato politico preciso: riportare insieme le componenti del centrosinistra e i movimenti civici dopo le amministrative siciliane, in continuità con il percorso già avviato in occasione delle comunali.