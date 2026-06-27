Sicilia: grave incidente sull’A20, scontro frontale tra un’auto ed un furgone

Sono in corso gli accertamenti sul grave incidente avvenuto sull’autostrada A20, nel tratto compreso tra Cefalù e Buonfornello, lungo il viadotto Roccella. La notizia più rilevante per gli automobilisti riguarda la dinamica inizialmente ricostruita e le conseguenze sulla viabilità: il sinistro si è verificato in un punto dell’autostrada in cui è attualmente attivo uno scambio di carreggiata, disposto per consentire i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura avrebbe invaso la corsia destinata ai veicoli provenienti dal senso opposto, finendo per schiantarsi frontalmente contro un furgone. La dinamica dell’impatto è adesso al vaglio delle autorità competenti, chiamate a chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Scontro frontale tra auto e furgone sull’autostrada A20

L’elemento centrale dell’episodio è lo scontro frontale tra un’autovettura e un furgone avvenuto lungo il viadotto Roccella, nel tratto autostradale tra Cefalù e Buonfornello. In base alle prime informazioni disponibili, il conducente dell’auto avrebbe oltrepassato la corsia di marcia corretta, invadendo quella riservata ai mezzi che procedevano nella direzione opposta. L’impatto con il furgone sarebbe quindi avvenuto frontalmente. Si tratta di una dinamica particolarmente grave, soprattutto perché maturata in un tratto interessato da modifiche temporanee alla circolazione. Al momento, tuttavia, le cause del sinistro non sono state ancora definite e restano oggetto di verifica da parte delle autorità preposte.

Scambio di carreggiata per lavori sulle barriere di sicurezza

Il punto dell’autostrada A20 in cui si è verificato l’incidente è interessato da uno scambio di carreggiata. Questa modifica alla viabilità è stata attivata per permettere l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo il viadotto Roccella. La presenza dello scambio di carreggiata rappresenta un elemento importante nella ricostruzione del sinistro, perché comporta una diversa organizzazione dei flussi di traffico rispetto alla normale percorrenza autostradale. Proprio in questo contesto, secondo la prima ricostruzione, l’autovettura avrebbe invaso la corsia riservata ai veicoli provenienti dal senso opposto.

Cause ancora in corso di accertamento

Le cause dell’incidente sull’A20 sono ancora in corso di accertamento. La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle autorità preposte, che dovranno verificare con precisione cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’impatto. Gli accertamenti serviranno a chiarire se l’invasione della corsia opposta sia stata determinata da una manovra errata, da una distrazione, dalle condizioni del tratto interessato dai lavori o da altri fattori che potranno emergere nelle prossime verifiche. Allo stato, l’unico elemento riportato è che il conducente di un’autovettura avrebbe invaso la corsia opposta andando a urtare frontalmente un furgone.

Soccorsi sul posto: Polizia Stradale, 118, Vigili del Fuoco e Autostrade Siciliane

Sul luogo del grave incidente sull’A20 sono intervenuti gli addetti al servizio di sicurezza e assistenza al traffico di Autostrade Siciliane, le pattuglie della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco. Le squadre presenti sono impegnate nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità. L’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario è finalizzato all’assistenza delle persone coinvolte, mentre la Polizia Stradale si occupa dei rilievi e degli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.

Traffico rallentato nel tratto interessato dall’incidente

L’incidente sta causando rallentamenti al traffico nel tratto dell’A20 Cefalù-Buonfornello interessato dal sinistro. La presenza dei mezzi di soccorso, delle pattuglie e del personale addetto alla sicurezza rende necessaria una gestione attenta della circolazione, soprattutto in un’area già condizionata dallo scambio di carreggiata. Gli automobilisti in transito lungo l’autostrada devono quindi prestare la massima attenzione in prossimità del viadotto Roccella, dove proseguono le attività di soccorso, messa in sicurezza e verifica della dinamica dell’incidente. Al momento, la situazione viaria risulta condizionata dai rallentamenti nel tratto coinvolto.