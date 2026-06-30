Sicilia, due deputati dell’Ars lasciano il M5S e vanno con La Vardera

Il movimento Controcorrente si prepara a entrare ufficialmente nel Parlamento siciliano. Il progetto politico fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera registra infatti l’adesione di due parlamentari regionali provenienti dal Movimento 5 Stelle: Jose Marano e Carlo Gilistro. La Vardera formalizzerà nei prossimi giorni alla presidenza dell’Assemblea la richiesta di formazione del gruppo parlamentare di Controcorrente, segnando così l’ingresso del movimento in una nuova fase istituzionale. Il dato politico è significativo anche in vista delle prossime elezioni regionali, con il voto previsto alla fine del prossimo anno. La Vardera è indicato come candidato alla presidenza della Regione siciliana e l’arrivo di nuovi deputati rafforza la struttura politica del movimento.

Marano e Gilistro lasciano il Movimento 5 Stelle

A determinare il salto di qualità di Controcorrente è l’adesione dei deputati regionali Jose Marano e Carlo Gilistro, che hanno lasciato il M5S per entrare nel movimento fondato da Ismaele La Vardera. Il passaggio dei due parlamentari regionali rappresenta un elemento di rilievo nel quadro politico siciliano. Non si tratta soltanto di un cambio di appartenenza individuale, ma di un movimento che consente a Controcorrente di prepararsi alla costituzione di un gruppo autonomo all’interno dell’Ars. La scelta di Marano e Gilistro conferma la capacità del movimento di La Vardera di attrarre nuove adesioni in una fase di riposizionamento politico, mentre il calendario guarda già alle prossime regionali.

Ismaele La Vardera prepara la richiesta alla presidenza dell’Assemblea

Nei prossimi giorni Ismaele La Vardera formalizzerà alla presidenza dell’Assemblea regionale siciliana la richiesta di formazione del gruppo parlamentare. Si tratta di un passaggio istituzionale necessario per dare piena rappresentanza al movimento all’interno del Parlamento siciliano. La formazione di un gruppo parlamentare consentirebbe a Controcorrente di strutturare meglio la propria presenza politica all’Ars, rafforzando visibilità, iniziativa e capacità di intervento nel dibattito regionale.

Il movimento, nato attorno alla figura dell’ex Iena, passa così da esperienza personale e politica a soggetto organizzato dentro le istituzioni regionali, con l’obiettivo di consolidarsi in vista delle prossime scadenze elettorali.

La Vardera candidato alla presidenza della Regione siciliana

Il movimento fondato da Ismaele La Vardera si muove anche in vista della prossima competizione per la presidenza della Regione siciliana. L’ex Iena è indicato come candidato alla presidenza, in una tornata elettorale prevista alla fine del prossimo anno. L’ingresso di deputati regionali nel movimento rafforza la proiezione istituzionale di Controcorrente e offre al progetto politico una base parlamentare più ampia. La nascita del gruppo all’Ars rappresenterebbe quindi un passaggio strategico nel percorso verso le elezioni regionali. La Vardera punta a trasformare Controcorrente in una forza riconoscibile nel panorama siciliano, capace di presentarsi non solo come movimento di opinione, ma come soggetto politico radicato nelle istituzioni.

Un passaggio politico rilevante per il Parlamento siciliano

L’adesione di Jose Marano e Carlo Gilistro a Controcorrente segna un passaggio significativo per il Parlamento siciliano. Il movimento si prepara a formalizzare la nascita di un gruppo parlamentare e annuncia ulteriori novità. Il dato politico riguarda anche il Movimento 5 Stelle, da cui provengono i due deputati regionali. La loro uscita dal M5S e l’ingresso nel movimento di La Vardera rappresentano un cambio di collocazione che si inserisce in una fase di ridefinizione degli assetti politici regionali. Con la richiesta alla presidenza dell’Assemblea, Controcorrente punta a ottenere una presenza autonoma e strutturata all’interno dell’Ars, rafforzando il ruolo di La Vardera e del suo progetto politico.