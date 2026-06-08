Sicilia, Di Paola (M5S): “centrodestra sgretolato”

“La vittoria di Michele Sodano ad Agrigento è un segnale dirompente: i cittadini hanno messo nero su bianco la voglia di cambiamento. Basta scandali, servono pulizia e capacità amministrativa ed il campo alternativo incarna pienamente questi valori. Il centrodestra travolto dagli scandali è ormai sgretolato. Ora più che mai il campo progressista è pronto a mandare a casa Schifani e governare la Regione”. Lo dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola, festeggiando la vittoria di Michele Sodano a sindaco di Agrigento.

“Mi congratulo con tutti i nostri candidati e le loro squadre per l’impegno e l’abnegazione che hanno messo in campo in queste settimane. Sono la dimostrazione che quando il campo alternativo si presenta compatto, ci sono i numeri per mandare a casa i dinosauri della politica” – conclude Di Paola. “Agrigento sceglie il futuro – ha detto il deputato ARS Angelo Cambiano-. I cittadini hanno detto con chiarezza da che parte stare: dalla parte del rinnovamento, della trasparenza e del buon governo. Non dalla parte di una vecchia politica segnata da scandali e inchieste, che continua a guardare indietro mentre la città chiede risposte” – conclude il deputato licatese.