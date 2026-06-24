Sicilia, De Luca sul governo Schifani: “è un fallimento, i giovani sono costretti a scappare dall’Isola”

Il tema più urgente è la fuga dei giovani dalla Sicilia. Su questo terreno si concentra l’intervento di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che attacca duramente il governo guidato da Renato Schifani e, più in generale, anche le precedenti amministrazioni regionali. Secondo De Luca, i dati economici positivi rivendicati dalla Regione non bastano a raccontare la reale condizione dell’Isola, soprattutto se migliaia di giovani qualificati continuano a lasciare la Sicilia per costruire altrove il proprio futuro. Il nodo politico sollevato dal leader di Sud chiama Nord è chiaro: la crescita economica perde significato se non si traduce in lavoro in Sicilia, opportunità, merito e prospettive per le nuove generazioni.

Le parole di De Luca: “Questo è il fallimento del governo Schifani e dei suoi predecessori!”

La dichiarazione di Cateno De Luca è un attacco diretto alla narrazione di una Sicilia efficiente e in crescita. Il leader di Sud chiama Nord contrappone alle celebrazioni sui dati economici la realtà di una regione che continua a perdere capitale umano. “Questo è il fallimento del governo Schifani e dei suoi predecessori! Inutile celebrare dati economici se poi i nostri giovani sono costretti a scappare dalla Sicilia. Ho sentito Schifani esultare in questi giorni, parlando di Sicilia “modello di efficienza” e sbandierando record di crescita del Pil e dell’occupazione. Ma quale modello? La realtà è che mentre nei palazzi palermitani si autocelebrano, la nostra terra si svuota delle sue migliori intelligenze. I dati Svimez parlano chiaro: in 10 anni abbiamo perso 56mila laureati e oggi la comunità siciliana all’estero è la più numerosa d’Italia con 844mila persone. L’allarme di Confcommercio Sicilia fotografa una realtà drammatica che nessuna propaganda può nascondere. Intere famiglie fanno sacrifici enormi per far studiare i figli, costretti poi a regalare il loro futuro altrove perché qui mancano lavoro e merito. Il prossimo presidente della regione ha un solo dovere assoluto: mettere i giovani e il lavoro in cima all’agenda politica. Ed è esattamente quello che farò”, evidenzia De Luca.

Governo Schifani nel mirino: la critica alla narrazione della Sicilia efficiente

Nel suo intervento, Cateno De Luca contesta la rappresentazione della Sicilia come “modello di efficienza”. Il leader di Sud chiama Nord richiama le dichiarazioni attribuite al presidente della Regione Renato Schifani, che avrebbe rivendicato risultati legati alla crescita del Pil e dell’occupazione. Per De Luca, però, il problema non è solo la lettura dei numeri economici, ma la distanza tra quei dati e la vita quotidiana delle famiglie siciliane. La domanda posta dal leader politico, “Ma quale modello?”, diventa il cuore della sua critica: non può esserci un modello positivo, sostiene, se la Regione non riesce a trattenere i propri laureati e a offrire opportunità adeguate ai giovani formati nell’Isola. Il punto più rilevante per i lettori è dunque la denuncia di una contraddizione: da un lato la comunicazione istituzionale sui risultati economici, dall’altro la persistenza dell’emigrazione siciliana, soprattutto tra chi ha studiato e possiede competenze qualificate.

Fuga dei laureati dalla Sicilia, De Luca cita i dati Svimez

De Luca richiama i dati Svimez per sostenere la propria denuncia. Secondo quanto riportato dal leader di Sud chiama Nord, in dieci anni la Sicilia ha perso 56mila laureati. Un numero che viene posto al centro dell’attacco politico, perché fotografa una perdita di capitale umano con effetti rilevanti sul futuro dell’Isola. La fuga dei laureati dalla Sicilia rappresenta uno dei temi più delicati per lo sviluppo regionale. Non si tratta soltanto di giovani che cambiano città o Paese, ma di competenze formate anche grazie ai sacrifici delle famiglie e poi impiegate altrove. È questo il passaggio che De Luca enfatizza quando parla di famiglie che fanno sacrifici enormi per far studiare i figli, costretti poi a cercare il proprio futuro fuori dalla Sicilia. Il dato dei 56mila laureati persi in dieci anni viene quindi utilizzato per contestare la lettura ottimistica della situazione economica regionale. Per De Luca, una regione che perde così tante energie qualificate non può limitarsi a celebrare indicatori di crescita.

Siciliani all’estero, la comunità più numerosa d’Italia secondo De Luca

Un altro elemento centrale della dichiarazione riguarda la presenza dei siciliani all’estero. De Luca afferma che oggi la comunità siciliana fuori dall’Italia è la più numerosa del Paese, con 844mila persone. Il riferimento serve a rafforzare la denuncia di una Sicilia che continua a svuotarsi. Nel ragionamento del leader di Sud chiama Nord, l’emigrazione non è un fenomeno marginale, ma un indicatore strutturale delle difficoltà dell’Isola. Una comunità così ampia all’estero viene presentata come il segno di una regione che non riesce a garantire a molti dei suoi cittadini condizioni adeguate per restare. La questione non riguarda solo i giovani laureati, ma l’intero tessuto sociale. Quando una regione perde popolazione, competenze e nuove generazioni, il problema coinvolge famiglie, imprese, servizi, territori interni e prospettive di sviluppo.

L’allarme di Confcommercio Sicilia e il tema del lavoro

De Luca richiama anche l’allarme di Confcommercio Sicilia, che a suo giudizio descrive una realtà drammatica che la propaganda non può nascondere. Nel suo intervento, il leader politico collega direttamente l’emigrazione alla mancanza di lavoro in Sicilia e di merito. Il lavoro diventa così il centro della questione politica. Senza opportunità occupazionali adeguate, i giovani formati nell’Isola finiscono per cercare altrove ciò che non trovano nella propria terra. Il tema del merito, accostato a quello dell’occupazione, rafforza la critica a un sistema che, secondo De Luca, non riesce a premiare competenze e percorsi di studio. La denuncia riguarda anche il costo sociale di questa dinamica. Le famiglie investono nella formazione dei figli, ma il ritorno di quell’investimento non si traduce in sviluppo locale. Al contrario, secondo la lettura di De Luca, il futuro dei giovani viene “regalato” ad altri territori.

Sud chiama Nord e la priorità politica: giovani e lavoro

Nella parte finale del suo intervento, Cateno De Luca indica quella che considera la priorità assoluta per il futuro governo della Regione: mettere giovani e lavoro al primo posto dell’agenda politica. È una dichiarazione che ha anche un evidente valore programmatico, perché il leader di Sud chiama Nord collega la critica all’attuale situazione a un impegno politico diretto. La frase conclusiva, “ed è esattamente quello che farò”, trasforma la denuncia in una presa di posizione sul futuro della Regione. De Luca non si limita ad attaccare il governo Schifani e i suoi predecessori, ma individua nel rapporto tra nuove generazioni, occupazione e merito il banco di prova principale per chi guiderà la Sicilia. In questo quadro, il tema della fuga dei giovani siciliani diventa una questione politica centrale. Per De Luca, non basta parlare di Pil o occupazione se quei dati non impediscono lo spopolamento e non restituiscono fiducia a chi vorrebbe restare.

Sicilia tra dati economici e capitale umano: il nodo sollevato da De Luca

L’intervento di Cateno De Luca mette al centro una domanda destinata ad alimentare il dibattito politico regionale: la Sicilia può davvero definirsi un modello se continua a perdere giovani, laureati e competenze? È questa la questione che il leader di Sud chiama Nord contrappone alla narrazione positiva sui risultati economici. La notizia più rilevante per i lettori sta nella distanza tra le celebrazioni istituzionali e la percezione di una crisi demografica e occupazionale che spinge molti siciliani a partire. I numeri citati da De Luca, 56mila laureati persi in dieci anni e 844mila siciliani all’estero, diventano il centro della sua accusa politica. Il confronto si sposta quindi dal piano della comunicazione economica a quello della capacità della Regione di trattenere le proprie risorse migliori. Per De Luca, il futuro della Sicilia passa da una scelta netta: mettere lavoro, giovani, merito e opportunità in cima all’agenda politica, superando quella che definisce autocelebrazione nei palazzi palermitani.