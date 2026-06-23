Sicilia, De Luca occupa il podio dell’Ars per protesta: “Schifani può sottrarsi a un obbligo di legge”

“Non consentirò più che il Presidente della Regione continui a sottrarsi a un obbligo previsto dalla legge”. Con queste parole il deputato regionale e leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, è intervenuto oggi all’Assemblea Regionale Siciliana annunciando l’occupazione del podio dell’Aula per protestare contro la mancata presentazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo da parte del Presidente della Regione Renato Schifani. De Luca ha ricordato di avere formalmente scritto il 9 giugno scorso al Presidente dell’Ars per sollecitare la presenza del governatore in Aula, evidenziando come continui a essere disatteso quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2020, che impone al Presidente della Regione di presentare annualmente all’Assemblea una relazione sull’attuazione del programma di governo, delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dal Parlamento siciliano.

De Luca: “Schifani ha presentato la relazione soltanto nel primo anno di legislatura. Da allora più nulla”

“Schifani ha presentato la relazione soltanto nel primo anno di legislatura. Da allora più nulla. Dopo tre anni di governo è doveroso che venga in Aula a spiegare cosa è stato realizzato rispetto agli impegni assunti con i siciliani”, ha dichiarato De Luca. Nel suo intervento il leader di Sud chiama Nord ha inoltre evidenziato come lo stesso Parlamento abbia recentemente introdotto pesanti sanzioni per i sindaci che non rispettano l’obbligo di presentare annualmente la relazione sullo stato dell’amministrazione comunale. “Abbiamo previsto decurtazioni delle indennità e dei trasferimenti per i sindaci inadempienti. Non è accettabile che si pretendano regole rigorose dagli amministratori locali mentre il Presidente della Regione continui a ignorare una norma che riguarda direttamente il suo operato”, ha affermato.

Schifani andrà in aula il 21 Luglio

Da qui la decisione di occupare simbolicamente il podio dell’Aula e impedire la prosecuzione dei lavori fino all’assunzione di un impegno formale da parte del Presidente della Regione. A seguito della protesta, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, nella qualità di assessore delegato ai rapporti con il Parlamento, ha contattato il Presidente Schifani e successivamente ha comunicato all’Aula la disponibilità del governatore a intervenire davanti all’Assemblea Regionale Siciliana il prossimo 21 luglio per presentare la relazione prevista dalla legge.

Ricevuta tale comunicazione ufficiale, De Luca ha deciso di interrompere l’occupazione del podio, dichiarando raggiunto l’obiettivo politico e istituzionale dell’iniziativa. “Abbiamo ottenuto ciò che chiedevamo: una data certa. Il 21 luglio il Presidente della Regione dovrà finalmente presentarsi davanti al Parlamento siciliano e rendere conto dell’attuazione del proprio programma di governo. Era una questione di rispetto delle istituzioni, delle leggi e soprattutto dei cittadini siciliani”, ha concluso De Luca.