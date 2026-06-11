Sicilia, De Luca bacchetta centrodestra e centrosinistra: “dibattito surreale, a noi interessa risolvere i problemi”

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha rilasciato dichiarazioni forti, sottolineando come la politica italiana sia oggi dominata dall’ideologia, mentre i cittadini attendono risposte concrete. In un messaggio chiaro e diretto, De Luca ha spiegato che il suo movimento si distingue per un approccio post ideologico, concentrato sui problemi reali e sulla loro risoluzione.

La politica italiana e la trappola dell’ideologia

Secondo Cateno De Luca, uno dei principali problemi della politica italiana è l’ideologia. “Oggi uno dei più grandi problemi della politica Italiana è l’ideologia. Ormai assistiamo a un dibattito surreale. Da una parte c’è chi continua a rincorrere slogan sull’immigrazione proponendo soluzioni che fanno discutere ma che appaiono difficilmente realizzabili nei tempi e nei costi. Dall’altra c’è chi rilancia periodicamente la patrimoniale come risposta ai problemi economici del Paese, senza spiegare quali sarebbero i reali benefici e quali i possibili effetti sugli investimenti e sui capitali”, ha dichiarato il leader.

Il messaggio è chiaro: mentre la politica si concentra su battaglie ideologiche, gli italiani affrontano problemi concreti e urgenti, come la sanità inefficiente, la burocrazia soffocante, la lentezza della giustizia e la scarsa efficacia dei servizi pubblici.

La superamento della distinzione tra destra e sinistra

Per De Luca, la tradizionale distinzione tra destra e sinistra è ormai superata. “Non sto dicendo chi abbia ragione o chi abbia torto. Sto dicendo che mentre la politica si divide su queste battaglie, gli italiani aspettano risposte su problemi ben più urgenti. La sanità non funziona. La burocrazia soffoca cittadini e imprese. La giustizia è lenta. I servizi pubblici spesso sono inefficienti. Ecco perché sostengo che la distinzione tra destra e sinistra sia ormai superata”, ha spiegato.

Il sindaco ha sottolineato come il suo operato a Messina abbia incluso provvedimenti considerati tradizionalmente di sinistra, come il sostegno al lavoro giovanile con l’iniziativa “Estate Addosso”, e provvedimenti considerati di destra, come il pugno duro contro chi non rispetta le regole. “Non mi sono mai chiesto se una proposta fosse di destra o di sinistra. Mi sono sempre chiesto se fosse utile ai cittadini”, ha aggiunto.

Sud chiama Nord: un movimento concreto e post ideologico

De Luca ha rimarcato la filosofia del suo movimento, Sud chiama Nord, che non si presta a giochi di coalizione o etichette ideologiche. “A noi interessa una sola cosa: risolvere i problemi”, ha affermato, sintetizzando la visione pragmatica che guida le sue scelte politiche. Il messaggio è rivolto non solo ai cittadini siciliani, ma a tutta l’Italia, con l’obiettivo di superare divisioni obsolete e concentrarsi su interventi concreti che migliorino la vita quotidiana.

Conclusioni: un appello alla concretezza

Le dichiarazioni di Cateno De Luca rappresentano un forte richiamo alla concretezza nella politica italiana. La critica alle ideologie vuote e l’enfasi sui risultati tangibili segnano un approccio distintivo, volto a rispondere alle esigenze reali dei cittadini. In un contesto politico sempre più polarizzato, il messaggio di Sud chiama Nord appare chiaro: superare gli schemi tradizionali per concentrarsi su ciò che conta davvero, risolvere problemi e offrire soluzioni concrete.