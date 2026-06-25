Sicilia, dalla Regione 800 mila euro per sostenere gli atleti con disabilità

Favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive, sostenendo l’acquisto di attrezzature e ausili specifici e contribuendo alle spese di trasporto degli atleti. È questo l’obiettivo di tre distinti avvisi pubblici predisposti dall’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo per una dotazione finanziaria complessiva di 800 mila euro. Le misure regionali sono destinate alle federazioni e alle discipline sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (Cip). “Si tratta di una misura concreta e di fondamentale importanza – dichiara l’assessore Elvira Amata – a sostegno degli atleti con disabilità. Continuiamo a rafforzare le azioni per lo sport perché convinti del suo valore sociale e inclusivo, e per questo deve essere un diritto accessibile a tutti. Quest’anno abbiamo voluto lanciare un segnale ancora più forte, recependo appieno le esigenze e le istanze rappresentate dal Comitato italiano paralimpico, che ringrazio per il costante e prezioso lavoro di raccordo, incrementando significativamente la dotazione finanziaria del capitolo di spesa rispetto all’anno precedente. Il nostro obiettivo è assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità”.

Cosa prevedono i tre avvisi pubblicati dalla Regione Siciliana

Nel dettaglio, il primo avviso prevede uno stanziamento di 300 mila euro per il 2026 e riguarda l’acquisto di attrezzature sportive utili all’allenamento di atleti tesserati con disabilità, sia per le discipline individuali sia per quelle di squadra. Le domande, debitamente compilate e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse dalle Federazioni sportive aderenti al Cip tramite Pec e con firma digitale entro il 20 luglio 2026.

Il secondo avviso, con una dotazione finanziaria di 200 mila euro, sostiene l’acquisto di ausili sportivi destinati agli atleti con disabilità. Le istanze dovranno essere inviate, sempre tramite Pec e con firma digitale, entro il 27 luglio 2026. Nella richiesta dovrà essere fatto riferimento all’elenco degli ausili adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per lo Sport.

Il terzo avviso riguarda invece il riconoscimento di un contributo per le spese di trasporto degli atleti con disabilità per la partecipazione alle attività sportive. La misura dispone di una dotazione finanziaria di 300 mila euro per il 2026 e prevede il rimborso delle spese di viaggio sostenute nel corso dell’anno per raggiungere le strutture sportive, fino a un massimo di 50 euro settimanali. L’istanza dovrà essere presentata dall’atleta alla società sportiva di appartenenza entro il 15 novembre 2026. Le società sportive trasmetteranno successivamente le richieste ai rispettivi Comitati regionali delle federazioni o discipline di appartenenza entro il 25 novembre 2026, mentre le federazioni e discipline dovranno inoltrare al CIP Sicilia l’elenco delle istanze entro il 30 novembre 2026. Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità finanziaria prevista, sarà data priorità ai richiedenti con Isee più basso e, in caso di ulteriore parità, agli atleti di età inferiore.

Sono esclusi dai benefici previsti da tutti e tre gli avvisi i soggetti che già usufruiscono di altri contributi pubblici aventi la stessa finalità. L’elenco dei beneficiari e l’assegnazione dei contributi saranno successivamente definiti dal Dipartimento regionale dello Sport.