Sicilia, coppia di ottantenni dispersa in campagna: salvati grazie ad una videochiamata dei Vigili del Fuoco

Momenti di forte apprensione questa mattina nelle campagne tra Resuttano e Santa Caterina Villarmosa, dove una coppia di coniugi ottantenni risultava dispersa dopo aver perso l’orientamento durante una gita in auto. La vicenda si è conclusa positivamente dopo circa un’ora e mezza grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a localizzare i due anziani attraverso una strategia operativa basata su una videochiamata. Il caso ha tenuto in allerta i soccorsi per tutta la durata delle operazioni, fino al ritrovamento della coppia, che è stata infine raggiunta in buone condizioni di salute.

La gita in campagna e lo smarrimento improvviso

Secondo quanto ricostruito, i due anziani si erano allontanati in auto per una breve gita nelle aree rurali della zona, quando il marito, alla guida del mezzo, ha improvvisamente perso l’orientamento. La mancanza di punti di riferimento chiari ha reso impossibile per l’uomo fornire indicazioni precise sulla posizione alle squadre di soccorso. Il primo contatto con i Vigili del Fuoco non ha infatti prodotto informazioni utili per individuare l’area esatta in cui si trovavano i due coniugi, rendendo necessario un approccio alternativo per le operazioni di ricerca.

I tentativi di localizzazione e il ruolo della tecnologia

Un primo tentativo di inviare la geolocalizzazione tramite WhatsApp si è rivelato inefficace, rallentando la possibilità di una rapida individuazione della coppia. A quel punto, un operatore della sala operativa ha deciso di adottare una soluzione diversa e più immediata, avviando una videochiamata con il telefono degli anziani. Attraverso le immagini trasmesse in diretta, il vigile del fuoco ha osservato attentamente il contesto circostante riuscendo a riconoscere alcuni elementi del territorio rurale, determinanti per circoscrivere l’area di ricerca. Questa intuizione si è rivelata decisiva per orientare i soccorsi verso il punto esatto.

L’intervento dei soccorsi e il ritrovamento della coppia

Una volta individuata la zona, sul posto sono stati inviati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno raggiunto rapidamente i due coniugi nelle campagne. La coppia, rimasta esposta al sole per circa un’ora e mezza, è stata trovata in condizioni di salute complessivamente buone e non ha avuto bisogno di particolari cure mediche. Il rapido intervento dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze più gravi, trasformando una situazione potenzialmente critica in un esito positivo.

Un esempio di soccorso coordinato tra tecnologia e operatività

L’episodio avvenuto tra Resuttano e Santa Caterina Villarmosa evidenzia l’importanza della collaborazione tra competenze operative e strumenti tecnologici nei casi di emergenza. L’utilizzo della videochiamata da parte della sala operativa dei Vigili del Fuoco si è rivelato determinante per la risoluzione rapida del caso. La vicenda sottolinea inoltre il ruolo fondamentale della prontezza decisionale degli operatori, capaci di adattare le procedure tradizionali alle nuove possibilità offerte dagli strumenti digitali, garantendo così un esito positivo in una situazione di potenziale pericolo per la coppia di anziani dispersi.