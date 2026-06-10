Sicilia, coppia di escursionisti inglesi soccorsa allo Zingaro: uomo ferito recuperato in elicottero | FOTO

Una coppia di escursionisti di nazionalità inglese è stata soccorsa nella tarda mattinata odierna, dopo che l’uomo è caduto mentre percorreva, presso la Riserva Naturale Zingaro (Trapani), il sentiero che dalla Contrada Sughero conduce alle Case Gargagliano (Sentiero delle Orchidee). L’uomo, di età avanzata, in compagnia della moglie stava percorrendo il sentiero mediano della Riserva Naturale Zingaro, quando è caduto riportando traumi ad un arto superiore, disorientamento e spossatezza che non gli ha consentito di continuare a percorrere il sentiero, complice l’elevata temperatura odierna, il dislivello e la lunghezza del percorso. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco prima delle 13.00 ed è stata

immediatamente trasferita alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, la quale ha attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Il Soccorso Alpino ha attivato il 4° Reparto Volo della Polizia di Stato

Per ridurre i tempi di trasferimento in ospedale dell’escursionista, il Soccorso Alpino ha attivato il 4° Reparto Volo della Polizia di Stato, con il quale vige a livello nazionale un consolidato rapporto di

collaborazione. Dall’aeroporto di Boccadifalco (Pa) è immediatamente decollato un elicottero AW 139 con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino, mentre un secondo Tecnico di Elisoccorso è stato

imbarcato presso lo stadio di Castellammare del Golfo (Tp). Giunti all’interno della Riserva Naturale Zingaro si è proceduto ad individuare la coppia di escursionisti ed a verricellare i due Tecnici del Soccorso Alpino che hanno effettuato la valutazione delle condizioni dell’uomo. La coppia è stata quindi recuperata a bordo con due verricellate e condotta presso lo stadio di Castellammare, da dove mediante l’ambulanza del 118 sono stati trasferiti presso l’Ospedale di Alcamo per controlli e cure.

Il Soccorso Alpino raccomanda di percorrere i sentieri della Riserva Naturale Orientata Zingaro con adeguate calzature, con non meno di 2 litri di acqua a persona, di evitare di camminare nelle ore centrali della giornata, di accedere solo se si è in ottime condizioni fisiche e senza problematiche sanitarie in atto o pregresse, di evitare in estate la percorrenza dei sentieri di mezza quota ed alti.