Sicilia, Controcorrente eleggi i sindaci di Agrigento e Bronte. La Vardera: “i cittadini hanno voglia di cambiamento”

Una vittoria netta sia per Michele Sodano che ad Agrigento, che per Giuseppe Gullotta a Bronte. “Non potevo ricevere – dice il deputato regionale Ismaele La Vardera – regalo migliore per il mio compleanno. Abbiamo dimostrato che i cittadini hanno voglia di cambiamento e quando vogliono sanno scegliere bene. Ora iniziamo la nostra azione di governo in due città strategiche. Da oggi parte la nostra storia, da qui parte la liberazione della Sicilia. È un chiaro avviso di sfratto al governo Schifani, ad Agrigento un modello di governo da esportare anche per le prossime regionali”.

“Siamo felici di poter essere la locomotiva di un campo alternativo all’attuale governo che dimostra di poter vincere e amministrare per davvero. Onore anche al terzo candidato sindaco, Serafino Arena, che ad Ispica ha fatto un grande lavoro ma purtroppo non ce l’ha fatta”, conclude La Vardera.